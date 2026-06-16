Dupla é perseguida após furtar celular em bar da Pampulha; veja vídeo

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 23 anos, foi preso e um adolescente, de 15, foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por furtarem o celular de um cliente de um bar no Bairro Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte. O caso foi registrado nessa segunda-feira (15/6).

Segundo a PM, alguns agentes faziam patrulha pela Avenida Altamiro Avelino Soares quando receberam a informação de que clientes do estabelecimento estavam perseguindo os suspeitos.

Os policiais se deslocaram até a Rua Romualdo Lopes Cançado, onde localizaram os dois jovens, já contidos por um grupo de pessoas. O dono do aparelho e vítima do furto relatou aos militares que a dupla havia pegado o celular em cima da mesa do bar.

Os suspeitos tentaram fugir logo em seguida. Com a ajuda de amigos que presenciaram o crime, a vítima perseguiu a dupla e conseguiu alcançá-la nas proximidades.

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Durante a abordagem dos agentes, um dos envolvidos confessou o crime. Os dois foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O celular foi recuperado pela equipe.