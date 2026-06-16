Sargento da PM que atirou em buldogue em BH é liberado
Cachorro Bruce foi baleado no abdômen pelo militar na tarde dessa segunda-feira (15/6), no Bairro Nova Granada
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O sargento da Polícia Militar (PMMG), de 42 anos, que atirou cinco vezes contra um buldogue francês nessa segunda-feira (15/6), na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi liberado na tarde desta terça (16/6). Ele havia se entregado na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil (PCMG). Pelo menos um tiro acertou o abdômen do cachorro Bruce.
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Segundo a corporação, o sargento foi liberado depois de ser interrogado. Já o dono do cachorro, o empresário Alexandre Silva Andrade, de 27 anos, prestou depoimento no início da tarde.
Em nota, a PCMG informou que foi instaurado inquérito para apuração dos fatos. As investigações seguem em andamento.
Cachorro baleado
À Polícia Militar, Alexandre relatou que estava na porta do estabelecimento comercial do qual é proprietário quando um homem caminhava pela calçada. O cachorro então começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.
Assustado, o pet correu. O tutor tentou protegê-lo e chegou a se colocar à frente do cachorro. No entanto, o animal voltou em direção ao suspeito, que realizou novos disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen do cachorro.
O proprietário da loja conseguiu segurar e travar a arma do suspeito. Enquanto isso, um funcionário recolheu o cachorro ferido e o levou para o interior do estabelecimento. O suspeito então foi embora sem dizer nada.
O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com a médica responsável, Jéssica Sabrina Gonçalves, o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais.
Após o suspeito ser identificado como sargento, a Polícia Militar informou que "tomou conhecimento do fato e tomará todas as providências cabíveis. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e com a transparência na sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse a corporação por meio de nota.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata