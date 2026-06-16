Sargento da PM que atirou em buldogue em BH é liberado

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O sargento da Polícia Militar (PMMG), de 42 anos, que atirou cinco vezes contra um buldogue francês nessa segunda-feira (15/6), na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi liberado na tarde desta terça (16/6). Ele havia se entregado na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil (PCMG). Pelo menos um tiro acertou o abdômen do cachorro Bruce.

Segundo a corporação, o sargento foi liberado depois de ser interrogado. Já o dono do cachorro, o empresário Alexandre Silva Andrade, de 27 anos, prestou depoimento no início da tarde.

Em nota, a PCMG informou que foi instaurado inquérito para apuração dos fatos. As investigações seguem em andamento.

Cachorro baleado

À Polícia Militar, Alexandre relatou que estava na porta do estabelecimento comercial do qual é proprietário quando um homem caminhava pela calçada. O cachorro então começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.

Assustado, o pet correu. O tutor tentou protegê-lo e chegou a se colocar à frente do cachorro. No entanto, o animal voltou em direção ao suspeito, que realizou novos disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen do cachorro.

O proprietário da loja conseguiu segurar e travar a arma do suspeito. Enquanto isso, um funcionário recolheu o cachorro ferido e o levou para o interior do estabelecimento. O suspeito então foi embora sem dizer nada.

O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com a médica responsável, Jéssica Sabrina Gonçalves, o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais.

Após o suspeito ser identificado como sargento, a Polícia Militar informou que "tomou conhecimento do fato e tomará todas as providências cabíveis. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e com a transparência na sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse a corporação por meio de nota.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata