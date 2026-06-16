Colapso faz prefeitura de Sete Lagoas intervir no transporte público

A Prefeitura de Sete Lagoas, cidade da Região Central de Minas Gerais, anunciou nessa segunda-feira (15/6) a intervenção no transporte público da cidade. O serviço havia colapsado, em decorrência da greve dos motoristas rodoviários, que denunciam a falta de pagamento salarial por parte da Turi — empresa responsável pela circulação de ônibus. O retorno gradativo da circulação de veículos no município começou no início da tarde desta terça-feira (16/6).

No anúncio feito pelo prefeito Douglas Melo (PSD), foi apontada a decisão da Justiça favorável à prefeitura e que ela possibilita o acesso aos valores arrecadados e das finanças da empresa.

“Vamos saber quanto se arrecada todos os dias e podemos assumir as responsabilidades com os colaboradores da empresa, já que a empresa Turi não vem cumprindo as suas obrigações e a paralisação aconteceu justamente por isso”, disse Melo.

O Sindicato dos Rodoviários de Sete Lagoas (Sinttroset) afirmou que os motoristas estavam sem receber salário há um mês e que a classe passava por dificuldades para negociar o aumento no dissídio dos motoristas em 2026.

Todas essas adversidades fizeram os funcionários da Turi deflagrarem uma greve em 6 de junho, o que levou ao colapso do sistema de ônibus da cidade. A prefeitura disse que mensalmente 1 milhão de pessoas usam os serviços de transporte público no município.

O presidente do Sinttroset, Mário Geraldo de Alves, estava ao lado do prefeito nessa segunda e, após ser avisado da intervenção, se reuniu com os motoristas para passar a mensagem de que a administração começaria a ser feita pela prefeitura.

Essa mudança foi bem vista pela liderança do sindicato, que acredita na responsabilidade do prefeito em honrar com os compromissos financeiros. Foi ventilada a possibilidade de contratação de outra empresa para administrar o transporte público municipal, mas foi rechaçada neste primeiro momento.

A Cooperseltta é uma cooperativa que faz o transporte alternativo na cidade. Ela também tem um processo contra a Turi, pois teve os valores retidos pela empresa e segue em negociações na justiça para reaver a quantia a que tem direito.

Início gradativo

A prefeitura informou que a partir do início da tarde desta terça-feira, 17 ônibus começaram a circular pela cidade. Os veículos abastecem os bairros JK, Belo Vale, Barreiro, Itapuã, Cidade de Deus, Interlagos, Jardim Europa, Eldorado, Dona Silvia e Fazenda Velha, além das regiões adjacentes.

Essas linhas foram escolhidas por causa da densidade populacional e por abastecerem importantes corredores viários do município. A ampliação da frota e a retomada das demais linhas vão ser feitas progressivamente, conforme organização operacional do sistema sob intervenção da prefeitura.

O que diz a Turi?

A Turi informou que as informações referentes às arrecadações tarifárias, número de passageiros, indicadores operacionais, gratuidades, indicadores operacionais, informações gerenciais e administrativas foram disponibilizadas para a prefeitura em maio deste ano.

A empresa lamenta que o município tenha rejeitado a proposta de conciliação voltada à preservação dos empregos e da operação de transporte coletivo e vê com preocupação a intenção de contratação de veículos de terceiros.

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Ela enfatiza que sempre esteve aberta ao diálogo e acredita que temas de grande impacto social devem ser tratados através de negociações em conjunto, com transparência, responsabilidade e no interesse da população de Sete Lagoas.