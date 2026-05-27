Vídeo: ônibus apresenta falha mecânica e invade casa na Região Oeste de BH

Moradora do imóvel atingido, Kelly Cristina Vieira dos Santos contou que estava em casa com o marido, a filha, o sogro e a sogra no momento da batida. A cunhada dela havia saído da residência cerca de 10 minutos antes do acidente. Segundo Kelly, a família foi surpreendida por um estrondo provocado pelo impacto do coletivo contra o muro.

“Foi muito barulho, muito susto. Quebrou tudo aqui, o muro, o portão. Graças a Deus não teve vítima. Tinha uma pessoa passando na hora, mas ela conseguiu correr”, relatou.

Kelly contou ainda que pretendia sair para caminhar minutos antes do acidente, mas decidiu deixar a atividade para mais tarde. Segundo a moradora, os danos causados pelo impacto do ônibus podem gerar um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil. O muro e o portão da residência ficaram destruídos, além de um carro da família ter sido parcialmente atingido.

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Representantes da empresa responsável pelo coletivo estiveram no local e informaram que irão arcar com os prejuízos. De acordo com a Superintendência de Mobilidade (Sumob), a autorização de tráfego do veículo do transporte coletivo municipal está em dia e é válida até 21/6/2026. As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos de segurança.