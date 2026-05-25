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Ônibus autônomo sofre acidente na Suécia em seu primeiro dia de operação

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Repórter
25/05/2026 09:55

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Um ônibus autônomo colidiu nesta segunda-feira (25) com um bonde em seu primeiro dia de circulação com passageiros na cidade sueca de Gotemburgo, informou a empresa de transporte público Västtrafik. 

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O ônibus foi retirado de serviço para inspeção, declarou à AFP seu porta-voz Patrik Chi. "O ônibus autônomo com passageiros em Gotemburgo freou e foi atingido na traseira por um bonde. Não houve vítimas nem feridos", acrescentou. 

O veículo circulava pelo centro de Gotemburgo desde o fim de março. Um motorista estava a bordo para assumir o controle, caso fosse necessário. 

A agência de transportes da Suécia, a Transportstyrelsen, havia autorizado que o ônibus transportasse passageiros em um teste que duraria até 31 de julho de 2027. 

Os ônibus e as vans autônomas na Europa operam com autorizações locais, concedidas cidade por cidade e rota por rota, muitas vezes em vias privadas. 

A União Europeia ainda não concedeu aprovações em nível europeu para o lançamento comercial de transporte público autônomo ou dos chamados robotáxis.

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ef/po/sbk/pc/an/jc/fp

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