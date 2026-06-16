Hospital universitário de Divinópolis começa a funcionar com 31 leitos

Quinze anos desde o início das obras, o Hospital Universitário de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, começou a funcionar nesta terça-feira (16/6), com 31 leitos clínicos. Até o início da tarde, a unidade, que funcionará sob gestão da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), havia recebido quatro pacientes transferidos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O presidente da HU Brasil, Arthur Chioro, realizou uma visita guiada e acompanhou a chegada dos primeiros pacientes. "O governo federal cumpre o compromisso. Tivemos a doação do hospital em janeiro para a Universidade Federal de São João del-Rei. Tivemos a celebração do contrato de gestão em março e agora, em junho, colocamos efetivamente o hospital para funcionar", detalha.

O cronograma prevê a ampliação dos atendimentos em três meses. Ainda haverá o acréscimo de 57 leitos, incluindo os primeiros 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a ativação do bloco cirúrgico. Já na fase três, até dezembro deste ano, ocorrerá a ampliação de mais 54 leitos, com a abertura da ala de pediatria, UTI adulta e UTI pediátrica.

A última fase está prevista para até junho de 2027, quando ocorrerá a implantação plena com 198 leitos operacionais, sendo 55 destes destinados exclusivamente à UTI.

Custeio milionário garantido

As obras dos hospitais foram concluídas pelo governo estadual a partir de recursos oriundos do acordo de reparação de Brumadinho. Já a União ficou responsável pelo custeio estimado em R$ 341 milhões.

Construir e equipar um hospital tem um valor menor do que mantê-lo. O grande desafio de uma unidade de alta complexidade é o seu custeio diário. Desse montante anual, R$ 220 milhões serão aportados pelo Ministério da Educação para o pagamento de salários, cargos e encargos da folha de pessoal. O restante do complemento necessário virá do Ministério da Saúde.

O recurso está garantido, assegurou o presidente da HU Brasil.

Hospital Universitário

Como unidade universitária da UFSJ, o hospital exercerá papel estratégico no ecossistema de ensino. Ele servirá de campo prático para alunos de graduação em medicina, enfermagem, farmácia e bioquímica, além de contar com programas de residência médica e multiprofissional.

"A gente já aprovou na universidade, em parceria com a HU Brasil, quatro residências médicas: em clínica médica, em pediatria, que é uma área extremamente importante, saúde da família, e multiprofissional", detalha o reitor da UFSJ campus Dona Lindu, Marcelo Pereira.

Ele destacou que a atuação da unidade junto à universidade vai além do atendimento à população. "Ele é reconhecido pela sua qualidade, porque se fazemos ensino, fazemos pesquisa, fazemos a extensão; e essas pesquisas, todo esse material de conhecimento, se reverte para o hospital universitário, para o atendimento da população", destaca.

Regulação estadual

A única unidade a atender 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Centro-Oeste de Minas funcionará como porta referenciada regulamentada pelo SUS Fácil, por meio do governo do Estado e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Divinópolis. Isso significa que não há pronto-atendimento.

"Vamos ser a retaguarda da UPA, ou seja, 100% dos nossos leitos vão ser regulados pelo estado. Então, o paciente vem da UPA ou vem de outro hospital", explica a superintendente do Hospital Universitário, Cristina Sanches.

A unidade receberá pacientes da macrorregião Oeste, composta por 54 municípios e população estimada em 1,2 milhão de habitantes. As especialidades atendidas, conforme Cristina, foram pactuadas a partir de estudo realizado em 2024 que apontou os vazios assistenciais.

"A gente vai atender todas as lacunas que a macro necessita? Provavelmente não. A gente vem com um foco muito específico, que é o materno-infantil, cardiovascular, mas vamos ter cirurgias, ortopedia, nefrologia, outras especialidades acontecendo", completa.

A unidade oferecerá atendimentos em obstetrícia clínica e cirúrgica, Centro de Parto Normal tipo II, Gestação de Alto Risco tipo II e diversas especialidades, como cirurgia geral e pediátrica, neurologia, urologia, clínica-médica, pediatria, oftalmologia e saúde mental.

Quando a unidade atingir o pleno funcionamento, serão realizadas até 8.760 internações anuais e 70 mil consultas. Além disso, haverá a contratação total de 1,5 mil trabalhadores concursados, além de terceirizados.



Inauguração com a presença de Lula

A inauguração simbólica do hospital está marcada para esta sexta-feira (19/6) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos ministros da Educação e Saúde, Leonardo Barchini e Alexandre Padilha, respectivamente.

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Ao comentar a visita de Lula, o presidente da HU Brasil afirmou "que ele não inaugura hospital que não esteja funcionando". A declaração foi interpretada como uma referência à entrega simbólica da unidade realizada pelo governo de Minas, em fevereiro deste ano, após a conclusão das obras do hospital.