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TRIÂNGULO MINEIRO

Cachorro caramelo é resgatado após ficar preso em motor de carro

Animal se abrigou na caixa do motor de um veículo e precisou da ajuda dos bombeiros para ser retirado em segurança

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
16/06/2026 14:41 - atualizado em 16/06/2026 14:44

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Utilizando técnicas adequadas de salvamento animal, os profissionais realizaram o resgate de forma segura
Utilizando técnicas adequadas de salvamento animal, os bombeiros realizaram o resgate de forma segura crédito: Reprodução/CBMMG

Um resgate inusitado foi realizado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) na noite dessa segunda-feira (15/6) em Araguari, no Triângulo Mineiro. Pouco antes da meia-noite, os militares foram acionados após um morador relatar que seu cachorro havia ficado preso na caixa do motor de um carro.

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Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o animal, um cachorro caramelo, havia se abrigado na caixa do motor de um veículo e não conseguia sair sozinho. A situação exigiu cuidado e paciência da equipe para evitar ferimentos ao cão e aos profissionais durante a operação de retirada.

Depois o resgate, o cachorro foi entregue aos tutores
Depois o resgate, o cachorro foi entregue aos tutores Reprodução/CBMMG

Ao usar técnicas adequadas de salvamento animal, os bombeiros realizaram o resgate de forma segura. Depois de alguns minutos de trabalho, o cachorro foi retirado sem qualquer ferimento aparente e entregue aos seus tutores.

Segundo os militares, ocorrências desse tipo não são raras, especialmente em períodos de temperaturas mais baixas, quando animais procuram abrigo em locais protegidos e aquecidos, como compartimento do motor de veículos.

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Os bombeiros orientam que motoristas façam uma rápida verificação antes de ligar o carro caso percebam a presença de animais nas proximidades.

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