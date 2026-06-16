Cachorro caramelo é resgatado após ficar preso em motor de carro

Um resgate inusitado foi realizado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) na noite dessa segunda-feira (15/6) em Araguari, no Triângulo Mineiro. Pouco antes da meia-noite, os militares foram acionados após um morador relatar que seu cachorro havia ficado preso na caixa do motor de um carro.



Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o animal, um cachorro caramelo, havia se abrigado na caixa do motor de um veículo e não conseguia sair sozinho. A situação exigiu cuidado e paciência da equipe para evitar ferimentos ao cão e aos profissionais durante a operação de retirada.

Depois o resgate, o cachorro foi entregue aos tutores Reprodução/CBMMG

Ao usar técnicas adequadas de salvamento animal, os bombeiros realizaram o resgate de forma segura. Depois de alguns minutos de trabalho, o cachorro foi retirado sem qualquer ferimento aparente e entregue aos seus tutores.

Segundo os militares, ocorrências desse tipo não são raras, especialmente em períodos de temperaturas mais baixas, quando animais procuram abrigo em locais protegidos e aquecidos, como compartimento do motor de veículos.

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Os bombeiros orientam que motoristas façam uma rápida verificação antes de ligar o carro caso percebam a presença de animais nas proximidades.