Rope Jump: morte de jovem levanta debate sobre segurança do esporte em MG

Em esportes de aventura, o risco é parte da experiência, o erro não deveria ser. A morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo, ao ser lançada de uma ponte sem estar conectada ao sistema principal de segurança, trouxe para perto dos mineiros uma discussão que costuma surgir apenas depois das tragédias.

A modalidade, que combina queda livre e balanço em cordas suspensas, também é realizada no território mineiro, onde operadores do setor admitem a existência de grupos sem qualificação adequada e defendem maior rigor na adoção de protocolos de segurança.



Enquanto as investigações apontam uma sequência de falhas humanas no caso paulista, profissionais da área afirmam que erros semelhantes podem ocorrer em qualquer operação que dispense treinamentos, checagens cruzadas e equipes técnicas capacitadas.



Um erro que deveria ser impossível

Para Marco Antônio de Campos, diretor da empresa Rope Trips, que promove eventos de rope jump, o acidente ocorrido em São Paulo não foi resultado de uma fatalidade imprevisível. Segundo ele, uma sucessão de protocolos deixou de ser cumprida.

"Ali havia todos os problemas que você pode imaginar em uma atividade desse tipo. Existe procedimento para cada etapa da operação, principalmente em esportes radicais. O que as informações divulgadas mostram é que esses protocolos não estavam sendo seguidos", afirma.

Campos explica que atividades de rope jump exigem uma estrutura organizada de funções e responsabilidades. Cada etapa deve ser executada por pessoas diferentes justamente para reduzir a possibilidade de falhas humanas.

"O princípio básico é a dupla checagem. Quem equipa o participante não pode ser a mesma pessoa que faz a liberação final. Quem conecta o cliente à corda não pode ser o único responsável por verificar se está tudo correto. Sempre é preciso que outra pessoa confira. E o ideal é que essa conferência aconteça três vezes antes de cada salto", explica.

De acordo com ele, uma operação profissional não deve funcionar com menos de cinco integrantes.

A primeira pessoa é responsável pelo check-in e pelas orientações iniciais. A segunda faz a colocação dos equipamentos. A terceira conduz o participante até a área de preparação e realiza a conexão ao sistema de salto. A quarta acompanha o cliente até a plataforma, verifica novamente todos os pontos de ancoragem e faz a liberação. A quinta recebe o praticante após o salto, retira os equipamentos e o encaminha para a saída.

Em muitos eventos, existe ainda uma sexta pessoa dedicada exclusivamente ao registro em vídeo da experiência.

"Hoje muita gente quer gravar o salto. Mas não se pode tirar um operador da função dele para filmar. Isso gera distração. Cada profissional precisa estar focado apenas na atividade para a qual foi designado", afirma.



O que observar antes de contratar um salto

A repercussão da tragédia também trouxe uma questão pouco discutida pelo público: como identificar se uma operação é realmente segura. Segundo Campos, o primeiro passo é verificar se a empresa atua formalmente.

"É importante pesquisar o CNPJ, verificar se existe Cadastur, que é o cadastro obrigatório do Ministério do Turismo para operadores turísticos, e conferir se a empresa possui seguro de responsabilidade civil", orienta.

O empresário afirma que a ausência dessas informações deve servir como sinal de alerta. "Se não encontra o CNPJ em lugar nenhum, peça. Se não existe seguro ou cadastro formal, já é um indício preocupante."

A análise dos equipamentos também pode ajudar a identificar improvisações. "O equipamento precisa ser específico para trabalho em altura e para atividades de aventura. Um dos detalhes que chamou atenção no caso foi a utilização de equipamentos inadequados. Um capacete de skate, por exemplo, não oferece a mesma proteção de um capacete desenvolvido para atividades em altura. São finalidades completamente diferentes."

Além da documentação e dos equipamentos, recomenda pesquisar a reputação da empresa, avaliações de clientes e histórico de ocorrências. "Hoje existem ferramentas que permitem verificar a experiência de outros participantes. Isso ajuda muito na hora de escolher", afirma.



Diferença entre bungee jump e rope jump

Essa prática também possui muitos praticantes e operadores em Minas. A Rope Trips, por exemplo, mantém agenda de saltos na Cachoeira da Fumaça, em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro. A próxima operação está prevista para os dias 20 e 21 de junho.

A modalidade costuma ser confundida com o bungee jump, mas as duas atividades possuem diferenças importantes.

No bungee jump, o praticante salta preso a uma corda elástica, normalmente conectada aos tornozelos. Após a queda inicial, a elasticidade do equipamento provoca sucessivos movimentos de subida e descida.

Já no rope jump, são utilizadas cordas de escalada com pouca elasticidade. Depois da queda livre inicial, o participante passa a se movimentar como um pêndulo humano, preso por sistemas de ancoragem instalados em estruturas elevadas.

Por envolver altura, velocidade e grandes cargas de impacto, a atividade depende de cálculos técnicos, equipamentos específicos e procedimentos rigorosos de conferência.



Operações irregulares preocupam

O presidente da Associação Mineira de Esportes de Aventura (Amea), Henrique Araújo, afirma que o caso de Limeira mostra um problema que preocupa profissionais do segmento há anos: a atuação de pessoas sem formação adequada em atividades de alto risco.

"O que vimos foi um total despreparo e uma ausência de compromisso com a segurança. Antes de qualquer salto, deveria ter sido feita uma verificação completa para confirmar que a participante estava conectada ao sistema", afirma.

A Amea, criada em 2022, atua na promoção de eventos esportivos ligados à natureza, além da realização de cursos, treinamentos e certificações. Segundo ele, a entidade busca disseminar uma cultura de prevenção entre atletas e organizadores.

"Nos eventos, que fazem parte da associação, existe uma preocupação permanente com a segurança. Fazemos orientações, acompanhamentos e trabalhamos para que os organizadores tenham essa visão de gestão de risco", afirma.

De acordo com ele, situações semelhantes já foram observadas em Minas Gerais. Araújo relata ter presenciado operações informais de atividades com cordas em pontos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, especialmente nas proximidades da Ponte do Belvedere.

"Já vimos pessoas sem qualificação realizando esse tipo de atividade. Houve acidentes menores, sem a gravidade do caso de São Paulo, mas que resultaram em lesões justamente por falhas operacionais."

Ainda conforme o presidente da Amea, nem sempre os problemas aparecem em forma de quedas. "Dependendo da configuração da corda e da forma como o sistema é montado, a pessoa pode sofrer lesões pelo impacto ou pelo tranco gerado durante o movimento. São situações que poderiam ser evitadas com conhecimento técnico."



Segurança ainda depende mais do operador do que da lei

Um dos pontos destacados pelos especialistas é que modalidades como essa ainda convivem com lacunas regulatórias. Existem normas técnicas relacionadas ao turismo de aventura, à gestão de riscos e ao trabalho em altura, mas não há uma legislação nacional específica que discipline detalhadamente cada aspecto da operação da modalidade.

Na prática, isso significa que boa parte da segurança depende da responsabilidade dos organizadores. Para Araújo, a qualificação deve ser tratada como requisito básico.

A associação reúne profissionais com formação em áreas relacionadas ao esporte, meio ambiente e atividades de aventura, além de instrutores com experiência em treinamentos para Forças Armadas, bombeiros militares e bombeiros civis.

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"Quando os protocolos são respeitados, a atividade pode ser realizada com segurança", afirma o diretor da Rope Trips. "O problema começa quando alguém decide ignorar procedimentos que existem justamente para impedir que erros humanos se transformem em tragédias."