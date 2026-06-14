Mulher morre após salto sem corda de segurança no interior de São Paulo
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Uma jovem morreu no interior do estado de São Paulo após cair de uma ponte enquanto realizava um salto sem corda de segurança, informou a polícia neste domingo (14).
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Em vídeos que circulam na internet, dois homens aparecem levantando a jovem de 21 anos e a lançando da Ponte do Esqueleto, no município de Limeira, enquanto pessoas presentes alertam que não há fixação e gritam: "Gente, a corda!"
"O equipamento de segurança não estava devidamente preso no momento do salto. A vítima não sobreviveu à queda", afirmou a polícia em comunicado.
Três homens foram presos por "homicídio com dolo eventual", o que significa que tinham consciência do risco de morte, mas seguiram em frente mesmo assim.
"As investigações continuam para determinar as circunstâncias e estabelecer responsabilidades", acrescentou o comunicado policial.
A imprensa local identificou a vítima como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas e informou que ela caiu de cerca de 40 metros no episódio ocorrido na manhã de sábado (13).
Pouco antes de morrer, a vítima publicou uma imagem do local no Instagram com a legenda: "Quem foi o louco que me deixou vir saltar de uma ponte???"
Vídeos anteriores deste esporte radical na ponte, realizados pela empresa Entre Cordas, mostram participantes com uma corda de segurança grossa presa à cintura enquanto são lançados.
O salto com corda ("rope jumping") se diferencia do bungee jumping por utilizar uma corda menos elástica, o que faz com que os participantes balancem em vez de quicarem ao fim do salto.
O americano Dan Osman, considerado o inventor deste esporte, morreu praticando "rope jumping" em 1998, aos 35 anos.
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