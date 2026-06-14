Mulher morre após salto sem corda de segurança no interior de São Paulo

Uma jovem morreu no interior do estado de São Paulo após cair de uma ponte enquanto realizava um salto sem corda de segurança, informou a polícia neste domingo (14).

Em vídeos que circulam na internet, dois homens aparecem levantando a jovem de 21 anos e a lançando da Ponte do Esqueleto, no município de Limeira, enquanto pessoas presentes alertam que não há fixação e gritam: "Gente, a corda!"

"O equipamento de segurança não estava devidamente preso no momento do salto. A vítima não sobreviveu à queda", afirmou a polícia em comunicado.

Três homens foram presos por "homicídio com dolo eventual", o que significa que tinham consciência do risco de morte, mas seguiram em frente mesmo assim.

"As investigações continuam para determinar as circunstâncias e estabelecer responsabilidades", acrescentou o comunicado policial.

A imprensa local identificou a vítima como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas e informou que ela caiu de cerca de 40 metros no episódio ocorrido na manhã de sábado (13).

Pouco antes de morrer, a vítima publicou uma imagem do local no Instagram com a legenda: "Quem foi o louco que me deixou vir saltar de uma ponte???"

Vídeos anteriores deste esporte radical na ponte, realizados pela empresa Entre Cordas, mostram participantes com uma corda de segurança grossa presa à cintura enquanto são lançados.

O salto com corda ("rope jumping") se diferencia do bungee jumping por utilizar uma corda menos elástica, o que faz com que os participantes balancem em vez de quicarem ao fim do salto.

O americano Dan Osman, considerado o inventor deste esporte, morreu praticando "rope jumping" em 1998, aos 35 anos.

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