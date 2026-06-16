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Vídeo: vira-lata caramelo invade ensaio de quadrilha e acerta coreografia

Carisma do cãozinho caramelo surpreendeu ensaio e viralizou como estrela do São João

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
16/06/2026 10:01 - atualizado em 16/06/2026 10:02

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Vídeo: Vira-lata caramelo rouba a cena e entra na dança de festa junina
Vídeo: Vira-lata caramelo rouba a cena e entra na dança de festa junina crédito: Tupi

Um ensaio de quadrilha ganhou um integrante inesperado que surpreendeu os dançarinos e o público. Durante os preparativos para as festas de São João, um cachorro de pelagem caramelo invadiu a pista e demonstrou sintonia ao se encaixar perfeitamente em uma das manobras coreografadas pelo grupo.

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O momento mais curioso aconteceu na execução do tradicional passo conhecido como dominó. No instante em que os participantes se abaixavam em sequência, o cão ocupou o vão deixado entre dois brincantes, deitando-se no chão para fechar a fileira. Veja:

A atitude espontânea do bicho causou risadas imediatas entre as pessoas que assistiam ao treino.

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As imagens do dançarino improvisado circularam rapidamente pela internet e geraram grande engajamento. Nas redes sociais, os internautas elogiaram o carisma do animal, que acabou se tornando um dos destaques cômicos das celebrações juninas de 2026.

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