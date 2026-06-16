Vídeo: vira-lata caramelo invade ensaio de quadrilha e acerta coreografia

Um ensaio de quadrilha ganhou um integrante inesperado que surpreendeu os dançarinos e o público. Durante os preparativos para as festas de São João, um cachorro de pelagem caramelo invadiu a pista e demonstrou sintonia ao se encaixar perfeitamente em uma das manobras coreografadas pelo grupo.

O momento mais curioso aconteceu na execução do tradicional passo conhecido como dominó. No instante em que os participantes se abaixavam em sequência, o cão ocupou o vão deixado entre dois brincantes, deitando-se no chão para fechar a fileira. Veja:

A atitude espontânea do bicho causou risadas imediatas entre as pessoas que assistiam ao treino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As imagens do dançarino improvisado circularam rapidamente pela internet e geraram grande engajamento. Nas redes sociais, os internautas elogiaram o carisma do animal, que acabou se tornando um dos destaques cômicos das celebrações juninas de 2026.