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OLHA A CHUVA

Festa Junina: como organizar uma quadrilha em 14 passos simples

De "anarriê" a "olha a chuva": especialista detalha os comandos e os benefícios da dança para a socialização e coordenação das crianças

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/06/2026 13:54

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Festa Junina: como organizar uma quadrilha em 14 passos simples
Dançarinos de quadrilha junina se apresentam em festa, celebrando a tradição folclórica brasileira sob bandeirinhas coloridas crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

As festas juninas celebradas no Brasil são marcadas pelas tradicionais quadrilhas. A dança tem origem na quadrille francesa, popular na elite europeia nos séculos XVIII e XIX, e chegou ao país com a colonização portuguesa. Aqui, ela foi adaptada e incorporou elementos de povos africanos, firmando-se como uma tradição da cultura popular.

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No ambiente escolar, a dança é uma importante ferramenta pedagógica que estimula coordenação motora, memória, socialização, expressão corporal e cooperação entre os estudantes.

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Segundo Diego Leite, professor de educação física do colégio Progresso Bilíngue de Vinhedo (SP), a quadrilha junina representa um momento de aprendizagem coletiva. “A dança junina envolve ritmo, atenção, escuta e interação. Os alunos aprendem a seguir comandos, trabalhar em grupo e respeitar o espaço do outro”, afirma.

O educador destaca que o trabalho em conjunto nos ensaios também ajuda no desenvolvimento socioemocional. Crianças tímidas ou inseguras podem se tornar mais confiantes para se apresentar em público. A atividade fortalece vínculos e incentiva a colaboração.

Os passos da quadrilha junina

A dança mistura coreografia, música e teatro, representando de forma bem-humorada um casamento caipira com personagens como noivos e padre. Os participantes seguem comandos narrados que conduzem os movimentos e as formações dos casais.

O professor detalha os passos da dança:

  1. Formação inicial: antes da música, os casais se posicionam em duas filas ou em roda. O marcador, que conduz a dança, organiza os participantes com chamados como: “Vamos arrumar a quadrilha!”.

  2. Cumprimento aos convidados: os participantes saúdam o público e os colegas. Os casais podem se inclinar, acenar ou girar. O narrador anuncia: “Olha o cumprimento!”.

  3. Anarriê: derivado do francês en arrière (“para trás”), o comando orienta os casais a recuar alguns passos. O marcador grita: “Anarriê!”.

  4. Anavantú: inspirado na expressão francesa en avant tout (“todos à frente”), o comando faz os pares avançarem. O chamado tradicional é: “Anavantú!”.

  5. Balancê: os casais balançam o corpo de um lado para o outro no ritmo da música, segurando as mãos dos parceiros. O marcador anima com: “Balancê, balancê!”.

  6. Caminho da roça: os participantes caminham em fila ou circulam pelo salão, simulando um passeio. Os comandos mais comuns são: “Olha o caminho da roça!”.

  7. Olha a chuva!: o marcador interrompe a dança com o grito “olha a chuva!”. Os participantes fingem se proteger. Logo depois, vem a brincadeira: “é mentira!”.

  8. Já passou!: após a falsa chuva, os casais retomam seus lugares e continuam a dançar. O marcador anuncia: “Já passou!”.

  9. Túnel: um casal levanta os braços formando um arco, enquanto os outros passam por baixo. O comando é: “Olha o túnel!”.

  10. Grande roda: todos dão as mãos e formam uma grande roda, girando pelo salão. O marcador incentiva: “Grande roda!”.

  11. Troca de pares: os participantes mudam de parceiro para tornar a dança mais dinâmica. O comando tradicional é: “Troca de dama!”.

  12. Caracol: os casais formam uma fila em espiral, aproximando-se do centro, e depois desfazem o movimento. O marcador anuncia: “Olha o caracol!”.

  13. Passeio dos noivos: o casal principal desfila pelo salão, representando o casamento caipira. O narrador chama: “Olha os noivos!”.

  14. Coroação ou encerramento: os participantes se alinham para os agradecimentos finais ao público. O encerramento pode vir com frases como: “A quadrilha terminou!” ou “Viva São João!”.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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