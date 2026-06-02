Quadrilhas juninas viraram esporte de elite: os bastidores milionários que estão chocando o Brasil inteiro

As festas juninas deixaram há muito tempo o quintal improvisado com fogueira de lata. Nos grandes festivais de quadrilhas juninas estilizadas no Nordeste, o cenário mudou de forma radical. Em cidades como Campina Grande e Caruaru, além das disputas exibidas pela Globo, a dança se aproxima de um esporte de alto rendimento. O público ainda enxerga bandeirinhas coloridas e passos marcados. Porém, por trás do visual festivo, existe um sistema profissional complexo e caro.

Os grupos que disputam os principais títulos seguem calendário rigoroso, que ocupa o ano inteiro. Assim, o período de apresentações se concentra em junho e julho. No entanto, o planejamento começa logo após o encerramento da temporada anterior. Diretores artísticos definem enredo, trilha original, cenografia e figurinos. Logo depois, equipes técnicas organizam horários de ensaio, metas físicas e acompanhamento médico. Tudo se encaixa como em um clube esportivo que briga por troféus nacionais.

Quadrilha junina – Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quadrilha junina estilizada: como virou um esporte de elite?

A expressão quadrilha junina estilizada define um tipo de espetáculo que mistura tradição e espetáculo competitivo. As coreografias mantêm passos clássicos, como o anarrê e o balancê. Contudo, os grupos ampliam o vocabulário com saltos, giros e formações complexas. Em Campina Grande, por exemplo, o Festival de Quadrilhas atrai delegações de vários estados. Em Caruaru, o São João reúne plateias imensas e cobertura nacional. Já no Grupo de Acesso da Globo, as apresentações caminham lado a lado com o entretenimento televisivo, mas obedecem critérios técnicos rígidos.

Esse salto de qualidade transformou a quadrilha festiva em quadrilha competitiva. Assim, direções artísticas passaram a tratar o elenco como um plantel esportivo. Figurinistas atuam como designers de alta moda cênica. Com isso, a disputa junina deixou o campo da brincadeira de escola e entrou no universo da indústria cultural de grande porte. O resultado aparece nas arquibancadas lotadas, no mercado de serviços especializados e na profissionalização de funções internas.

Quadrilha junina no Acre – Divulgação

Rotina de preparação: treino, suor e disciplina de atleta

A rotina dos quadrilheiros hoje lembra a de ginastas ou patinadores artísticos. Em muitos grupos, ensaios chegam a dez horas diárias nas semanas que antecedem o festival principal. Assim, os dançarinos chegam aos galpões no começo da tarde e saem só à noite. Entre uma sequência e outra, assistentes corrigem postura, marcação de tempo e expressão facial. O foco recai sobre sincronismo e resistência cardiorrespiratória.

Como os figurinos pesam vários quilos, a preparação física deixou de ser detalhe. Muitos grupos contratam preparadores físicos e nutricionistas. O objetivo consiste em fortalecer musculatura, proteger articulações e evitar desmaios em cena. Planos alimentares controlam ingestão de água, carboidratos e sais minerais. Além disso, equipes médicas monitoram joelhos, tornozelos e coluna. Sem esse cuidado, a combinação de botas, saias estruturadas, armações metálicas e capas com LED se torna insuportável após alguns minutos de dança intensa.

Treinos quase diários, com aumento de carga perto dos festivais.

Rotina de alongamentos e aquecimento antes de cada ensaio.

Planejamento alimentar específico para dias de apresentação.

Acompanhamento psicológico em alguns grupos mais estruturados.

Essa engrenagem busca um resultado simples no papel, mas complexo na prática: manter o sorriso no rosto enquanto o corpo trabalha no limite. Qualquer deslize, tropeço ou atraso de um compasso pode comprometer meses de investimento. Principalmente porque as comissões julgadoras observam cada detalhe com atenção redobrada.

Quanto custa uma quadrilha junina de alto nível?

O universo da quadrilha junina estilizada também movimenta cifras altas. Em grupos de ponta, o orçamento anual ultrapassa facilmente a casa dos cem mil reais. Uma única fantasia luxuosa, coberta de pedrarias, aplicações e sistemas de LED, pode custar milhares de reais. Além disso, surgem gastos com costureiras especializadas, bordadeiras, aderecistas e técnicos de iluminação cênica. A soma inclui ainda transporte de cenários, aluguel de galpões para ensaio e pagamento de músicos.

Para dar conta desse volume de despesas, os grupos recorrem a vários caminhos. Em muitos casos, as quadrilhas organizam rifas, bingos e festas paralelas. Algumas agremiações contam com leis de incentivo, patrocínios locais ou editais culturais. Outras firmam parcerias com prefeituras e empresas regionais. No entanto, mesmo com essas fontes, o elenco costuma arcar com parte do figurino. Em determinadas cidades, famílias guardam dinheiro o ano inteiro para pagar o traje de junho.

Criação de enredo e trilha original. Desenvolvimento de figurinos e estruturas cenográficas. Contratação de equipe técnica e artística. Logística de viagens, hospedagem e alimentação durante festivais.

Esse fluxo de recursos alimenta uma cadeia produtiva diversificada. Ateliês de costura ampliam quadros de funcionários no primeiro semestre. Lojas de tecido, aviamentos, som e iluminação batem metas de faturamento. Cidades turísticas, como Campina Grande e Caruaru, veem hotéis, bares e restaurantes crescerem com o calendário junino. Assim, o que muitos classificam como dança de roça sustenta uma economia criativa bilionária na soma de toda a região.

Como funcionam os julgamentos e por que o preconceito ainda persiste?

Por trás das arquibancadas cheias, confederações e ligas regionais definem regras detalhadas. O modelo de avaliação se aproxima do Carnaval de escolas de samba e até da patinação artística. Regulamentos dividem notas em quesitos específicos, como coreografia, figurino, harmonia, conjunto, casal de noivos e animação do marcador. Cada erro rende descontos. Por exemplo, atraso na entrada, falha de iluminação, queda de acessório ou desrespeito ao tempo máximo reduzem pontos de imediato.

Os jurados recebem treinamento e seguem planilhas milimétricas. Muitas entidades proibem o envolvimento dos avaliadores com grupos concorrentes. Além disso, as quadrilhas apresentam defesa técnica após o resultado, com direito a análise de notas e recursos em instâncias organizadas. Tudo isso mostra um processo estruturado, muito distante da imagem folclórica simples ainda presente no senso comum.

Mesmo assim, parte do público ainda associa quadrilha junina a diversão escolar sem planejamento. Esse olhar ignora ensaios exaustivos, gastos elevados e uma rede profissional robusta. Também deixa de lado o impacto social nas comunidades que se organizam em torno dos grupos. Jovens encontram disciplina e pertencimento. Idosos transmitem tradições, músicas e sotaques. Artesãos mantêm técnicas de bordado, chapéus de palha e adereços cênicos.

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Assim, os festivais de quadrilhas juninas estilizadas no Nordeste se consolidam como uma vitrine poderosa da cultura popular brasileira. Eles combinam rigor técnico, sustento econômico e preservação simbólica. A cada mês de junho, o forró ecoa, as bandeirinhas tremulam e os holofotes acendem. Porém, por trás da alegria do arraial, permanece um cenário marcado por profissionalismo, sacrifício físico e uma cadeia produtiva que já não cabe mais na definição de brincadeira de festa de escola.