Guia da Festa Junina em casa: as 7 comidas que não podem faltar

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Junho está chegando e, com ele, a vontade de celebrar uma das festas mais queridas do Brasil. Se a ideia é montar um “arraiá” em casa, a comida é a alma do evento. Para ajudar na organização, preparamos uma lista com os pratos que são a cara da Festa Junina e garantem o sucesso de qualquer comemoração.

A escolha dos pratos certos transforma um simples encontro em uma verdadeira celebração temática. A seguir, confira as sete comidas que não podem faltar para criar o clima perfeito, com opções doces, salgadas e bebidas que aquecem o corpo e o coração.

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Os 7 pratos essenciais para sua Festa Junina

1. Milho cozido

É impossível pensar em Festa Junina sem ele. Simples, prático e delicioso, o milho cozido na espiga é a base de tudo. Servido quente com manteiga e sal, agrada a todos os paladares e abre o apetite para as outras delícias da festa. É o ponto de partida para um cardápio autêntico.

2. Canjica

Este creme doce feito de milho branco, leite e canela é sinônimo de aconchego. Em algumas regiões do país é conhecido como mungunzá. A canjica é servida quente, sendo perfeita para aquecer os convidados nas noites mais frias de junho e trazer um sabor tradicional à mesa.

3. Bolo de fubá

Um clássico da culinária caipira que não pode faltar. Com sua textura macia e sabor suave, o bolo de fubá é ideal para acompanhar um café fresco ou o quentão. Existem versões simples, cremosas ou com goiabada, todas irresistíveis e fáceis de preparar.

4. Paçoca e pé de moleque

A dupla de doces à base de amendoim é essencial. A paçoca, que esfarela na boca, e o pé de moleque, com sua crocância, oferecem texturas e sabores que complementam a festa. São fáceis de servir e ótimos para beliscar ao longo da celebração.

5. Cachorro-quente

Para equilibrar os sabores doces, o cachorro-quente de festa junina é a pedida certa. Geralmente feito com um molho de tomate simples e finalizado com batata-palha, é uma opção salgada que sustenta e agrada tanto adultos quanto crianças, além de ser muito prático.

6. Pamonha

Seja na versão doce ou salgada, a pamonha é um ícone da culinária junina. Envolta na própria palha do milho, seu preparo é mais artesanal, mas o resultado é um prato com sabor autêntico que transporta qualquer um para o clima do interior.

7. Quentão e vinho quente

Nenhuma festa está completa sem as bebidas típicas. O quentão, feito com cachaça, gengibre e especiarias, e o vinho quente, com frutas e cravo, são as estrelas da noite. Para quem não consome álcool, versões com suco de uva são excelentes alternativas para todos brindarem juntos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.