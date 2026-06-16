Após atestados, Prefeitura de Ouro Preto intervém na Guarda Municipal

A Prefeitura de Ouro Preto decretou uma intervenção administrativa na Guarda Civil Municipal após uma crise interna marcada por exonerações de chefes da corporação, mudanças na escala de trabalho e aumento no número de afastamentos médicos entre os agentes. A medida, anunciada pelo prefeito Angelo Oswaldo (PV), colocou o corregedor da Guarda, coronel Adriano Carlos Sales, no comando da instituição por 90 dias.

Enquanto a administração municipal afirma que a decisão foi necessária para garantir a continuidade dos serviços e conter o que classifica como uma "greve branca", os agentes ouvidos pelo Estado de Minas dizem que a situação é consequência de meses de desgaste, falta de diálogo com a prefeitura e adoecimento dos servidores.

Em vídeo divulgado pelo Executivo, o prefeito afirmou que o objetivo é "restabelecer a disciplina" e reorganizar a Guarda Municipal.

Segundo a administração, a decisão foi tomada após o então comandante e outros quatro ocupantes de cargos de chefia pedirem exoneração. O prefeito também cita o aumento expressivo do número de atestados médicos apresentados pelos servidores.

"Houve manifestações de insatisfação, mas não posso aceitar o que considero uma greve branca", afirmou Angelo Oswaldo ao Estado de Minas.

De acordo com ele, em determinados períodos chegaram a ser registrados cerca de 30 atestados médicos por semana, situação que teria provocado dificuldades operacionais e comprometido a prestação do serviço público.

Guardas contestam versão da prefeitura

Um guarda municipal, que pediu para não ser identificado por receio de represálias, afirmou que o clima interno já vinha se deteriorando há meses e que a intervenção não resolve os problemas apontados pelos servidores.

De acordo com ele, o estopim da crise ocorreu após a publicação de um memorando, em 29 de maio, alterando a escala de trabalho da Guarda Municipal. Até então, os agentes trabalhavam em regime de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso.

A partir de 1º de junho, a Secretaria de Segurança e Trânsito determinou uma nova jornada baseada em dois dias consecutivos de trabalho de 10 horas seguidos por dois dias de folga. Oficialmente, a mudança foi apresentada como uma adequação à carga horária de 40 horas semanais.

Entretanto, os guardas afirmam que a nova escala também não atendia plenamente esse objetivo e levantou dúvidas dentro da corporação. "Desde o início já circulava entre os agentes que o verdadeiro motivo seria a redução de gastos da prefeitura", afirmou o servidor.

Ainda segundo o agente, a alteração poderia reduzir benefícios recebidos pelos guardas, especialmente os relacionados à alimentação durante os plantões.

Exonerações em sequência

O guarda ouvido pela reportagem afirma que a mudança de escala foi apenas o ponto mais recente de uma série de problemas acumulados. Segundo ele, todos os ocupantes de cargos comissionados ligados ao comando da Guarda apresentaram pedidos de exoneração por discordâncias com a forma como a gestão vinha conduzindo a corporação.

A fonte relata ainda que o então comandante precisou conduzir praticamente sozinho a administração operacional da instituição durante cerca de 10 meses, período em que funções consideradas estratégicas permaneceram vagas ou foram preenchidas apenas recentemente.

"A Guarda já vinha enfrentando um desgaste institucional muito grande. A mudança da escala foi a gota d'água", afirma.

Saúde mental e afastamentos

Um dos principais pontos de divergência envolve justamente os afastamentos médicos. Enquanto a prefeitura fala em possível "greve branca", os guardas afirmam que o aumento dos atestados está relacionado ao adoecimento dos servidores diante do ambiente de trabalho.

Ainda conforme o agente ouvido pela reportagem, a sequência de conflitos internos, a sobrecarga administrativa e a falta de diálogo afetaram diretamente a saúde física e emocional dos profissionais. "O resultado foi um aumento significativo dos afastamentos por adoecimento. Inclusive o próprio comandante precisou se afastar por uma semana para cuidar da saúde."

O prefeito, por sua vez, declarou que a situação será investigada administrativamente. "Ou houve uma epidemia que justificasse esse número de afastamentos ou é necessário investigar se houve alguma irregularidade", disse.

Medo de punições

O clima dentro da corporação ficou ainda mais tenso após o anúncio da intervenção. O guarda entrevistado afirmou que praticamente nenhum servidor aceita falar publicamente sobre o caso por medo de sofrer punições.

"Nenhum guarda de Ouro Preto dará entrevista porque estamos acuados e receosos. A administração já disse que irá abrir diversos procedimentos administrativos", afirmou. Isso, de acordo com ele, provocou um sentimento generalizado de insegurança entre os agentes.

"Agora, sob intervenção administrativa, os guardas se sentem sem espaço para manifestação. Há um temor muito grande de perseguições e punições."

Prefeitura fala em reconstrução do diálogo

Apesar das críticas, a administração municipal sustenta que a intervenção não tem caráter punitivo. O prefeito Angelo Oswaldo afirmou que a intenção é reconstruir a interlocução entre a Guarda Municipal e o Executivo, reorganizar a estrutura administrativa e restabelecer a normalidade operacional. "O objetivo central é reconstruir o diálogo dentro da corporação e garantir a continuidade dos serviços prestados à população."

A prefeitura informa que a Guarda Municipal conta atualmente com 98 agentes e que a atuação da corporação é considerada estratégica para o trânsito, a segurança patrimonial e o monitoramento urbano da cidade.

A reportagem procurou o Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto (Sindsfop) para comentar a intervenção, as denúncias apresentadas pelos guardas e a posição da categoria diante da crise, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck