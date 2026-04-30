Assine
overlay
Início Gerais
LICENÇAS QUESTIONADAS

Projeto de mineração em Ouro Preto mobiliza comunidades, órgãos e empresas

Reunião com moradores, posicionamentos oficiais e recomendação do MPF evidenciam disputa em torno de empreendimentos minerários no Parque Estadual do Itacolomi

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
30/04/2026 19:32

compartilhe

SIGA
×
De acordo com informações apresentadas pelo conselheiro do Parque Estadual do Itacolomi, existem diferentes iniciativas de mineração em andamento, com níveis variados de avanço
De acordo com informações apresentadas pelo conselheiro do Parque Estadual do Itacolomi, existem diferentes iniciativas de mineração em andamento, com níveis variados de avanço crédito: Reprodução/Du Evangelista

A possibilidade de implantação de projetos de mineração na região do Parque Estadual do Itacolomi, na histórica Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, tem mobilizado comunidades locais, órgãos ambientais e empresas envolvidas. Em meio a processos de licenciamento em diferentes estágios, moradores de distritos próximos se reuniram recentemente para discutir os impactos das atividades propostas, enquanto instituições públicas e empresas apresentam posicionamentos divergentes sobre o tema. Paralelamente, uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF) acrescenta novos elementos ao cenário, ao questionar a regularidade de licenças ambientais na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na última segunda-feira (27/4), foi realizada uma reunião entre moradores dos distritos e subdistritos de Lavras Novas, Chapada, Santo Antônio do Salto, Saramenha, Itatiaia e Rancharia. O encontro teve como foco a discussão sobre projetos minerários previstos para a região conhecida como Tesoureiro, situada na zona de amortecimento do Parque Estadual do Itacolomi. De acordo com a organização do movimento "Salve o Itacolomi", o objetivo foi promover escuta entre as comunidades e alinhar posicionamentos sobre os empreendimentos.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por SALVE O ITACOLOMI! (@salveoitacolomi)

 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por SALVE O ITACOLOMI! (@salveoitacolomi)

" target="_blank">

Segundo a divulgação do grupo, os participantes manifestaram contrariedade à instalação de atividades minerárias na área. Ainda conforme o relato, houve ausência de representantes da Prefeitura de Ouro Preto e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na reunião, embora assessores de vereadores tenham comparecido.

Procurada, a prefeitura informou que não houve formalização de convite para participação no encontro. Em nota, a administração municipal declarou que permanece disponível para o diálogo institucional quando acionada pelos meios formais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também destacou que reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente são públicas e transmitidas on-line.

Em relação ao posicionamento institucional, o município afirmou já ter se manifestado contrário à mineração na zona de amortecimento do Parque do Itacolomi junto ao conselho gestor da unidade. O Executivo municipal ressaltou ainda que Ouro Preto possui diversas unidades de conservação e que a região do Itacolomi é considerada estratégica para a produção de água e para o desenvolvimento do turismo ecológico e rural.

Projetos x impactos

Do lado das empresas, a BHP informou que possui direitos minerários na região, mas que os projetos ainda se encontram em fase inicial de pesquisa, conforme previsto na legislação brasileira. A empresa declarou que não realiza, neste momento, qualquer atividade de extração mineral no local.

Além da BHP, outras empresas também possuem processos relacionados à mineração na área. De acordo com informações apresentadas por Du Evangelista, conselheiro do Parque Estadual do Itacolomi e representante da Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto (Apaop), existem diferentes iniciativas em andamento, com níveis variados de avanço.

Segundo ele, dois projetos já passaram pelo conselho do parque: um da BHP, voltado à realização de sondagens e pesquisas, e outro da empresa Rio Manso, que solicita licença para operação. No caso da Rio Manso, o processo envolve um modelo de licenciamento concomitante, que reúne diferentes etapas em uma única solicitação.

Ainda de acordo com o conselheiro, uma minuta de parecer elaborada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) se posicionou de forma contrária à liberação do empreendimento da Rio Manso. O documento aponta possíveis impactos ambientais em uma área considerada sensível, com presença de espécies endêmicas, nascentes e cabeceiras de cursos d’água. O conselho do parque teria endossado esse posicionamento e encaminhado a manifestação ao processo de licenciamento.

Apesar disso, Evangelista destaca que decisões contrárias em instâncias ambientais podem ser objeto de recurso por parte das empresas, o que mantém os processos em aberto. Ele também afirma que há outros empreendimentos em fase de análise no entorno da unidade de conservação.

Outro ponto mencionado diz respeito à dificuldade de acesso às áreas onde os projetos estão previstos. Segundo ele, foi solicitada a realização de vistorias em um dos processos, mas ainda não foram atendidas. As áreas seriam propriedades privadas, cercadas pelas empresas, o que limita a verificação direta das condições no local.

No âmbito institucional, ele também relata mudanças recentes nos procedimentos municipais relacionados ao licenciamento. Segundo ele, alterações na tramitação interna teriam reduzido a participação de instâncias colegiadas, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Codema), concentrando análises em secretarias municipais. A Prefeitura de Ouro Preto, por sua vez, afirma que sua atuação se limita ao zoneamento urbano, uma vez que o licenciamento ambiental é de competência estadual e federal.

Leia Mais

Sociedade civil

Atores da sociedade civil organizada também têm se manifestado diretamente no apoio às populações afetadas. O ativista Ronald de Carvalho Guerra – mais conhecido como Roninho – vice-presidente do Instituto Guaicuy/Projeto Manuelzão e morador do distrito de São Bartolomeu, destaca que a atuação junto às comunidades ocorre principalmente por meio de iniciativas de suporte técnico e projetos de empoderamento jurídico, que buscam oferecer condições para que moradores possam elaborar peças jurídicas e acompanhar os processos de licenciamento.

Roninho relembra que, em 2016, foi realizado um estudo, sob tutela do Ministério Público e com execução da Fundação Gorceix, que propunha a criação de uma unidade de conservação abrangendo a Serra de Ouro Preto. A medida previa a instituição de um monumento natural estadual que incluiria áreas estratégicas, como o Jardim Botânico do município, a nascente do Rio das Velhas e regiões ao longo de toda a serra, incluindo o território do Botafogo. No entanto, ela não avançou no âmbito estadual.

O ativista também aponta que, ao longo dos anos, houve diferentes tentativas de proteção da área, incluindo processos de tombamento de trechos históricos e de bens culturais, como a Igreja de Santo Amaro do Botafogo. Segundo ele, a região possui características relevantes para a conservação ambiental. Ainda assim, empreendimentos minerários passaram a avançar sobre o território, gerando mobilização das comunidades locais.

Ele cita como exemplo o caso de um empreendimento da empresa Patrimônio Mineração, que teria obtido aprovação inicial para uma unidade de tratamento de minério. Na ocasião, a comunidade conseguiu mobilizar mais de 200 pessoas em uma reunião pública contrária ao projeto. Embora a empresa tenha recuado naquele momento, posteriormente teria iniciado um processo mais amplo de licenciamento, que, segundo o ativista, ocorreu com pouca transparência e participação social – se tornando, mais tarde, alvo de denúncias e investigações, o que resultou no embargo das atividades. 

Novas recomendações do MPF

Enquanto os processos seguem em análise, uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF) trouxe novos desdobramentos para a discussão. O órgão solicitou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) a anulação da licença ambiental concedida à empresa Patrimônio Mineração, além da suspensão de licenças já emitidas e da tramitação de processos para outros sete empreendimentos minerários na região da Serra de Ouro Preto.

A recomendação é resultado de um inquérito civil que identificou inconsistências no processo, incluindo informações consideradas incorretas em estudos técnicos. Entre os pontos apontados, está a destruição de uma cavidade natural subterrânea de relevância geológica e cultural, ocorrida após o início das operações da empresa.

O MPF também destaca a ausência de anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no processo, além de questionamentos sobre a condução administrativa dos licenciamentos em órgãos estaduais. O caso está relacionado à chamada "Operação Rejeito", que investiga possíveis irregularidades na tramitação de processos ambientais.

A Serra de Ouro Preto é considerada uma área estratégica por abrigar nascentes que alimentam bacias hidrográficas importantes, como as dos rios Doce e São Francisco. O Ribeirão Funil, por exemplo, é responsável pelo abastecimento de grande parte da população do distrito de Cachoeira do Campo. A região também possui relevância histórica, com vestígios da mineração colonial e estruturas como a Capela de Santo Amaro e a Trilha Imperial.

A Semad tem prazo de 30 dias para se manifestar sobre o acatamento das recomendações do MPF.

A reportagem entrou em contato com os grupos de mineração Rio Manso e Patrimônio Mineração, no entanto, não obteve retorno até a última atualização desta matéria. 

Visita da Comissão do Meio Ambiente

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também se mobilizou para realizar uma visita técnica na próxima segunda-feira (4/5) a comunidades de Ouro Preto, como Antônio Pereira e Botafogo, com o objetivo de averiguar impactos socioambientais relacionados ao avanço da mineração.

A iniciativa reúne parlamentares, representantes do Ministério Público, pesquisadores e lideranças locais, e busca verificar in loco as condições das áreas afetadas, incluindo estruturas minerárias e seus potenciais riscos para o meio ambiente e para a população.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Tópicos relacionados:

mineradora ouropreto parque

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay