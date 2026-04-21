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MEIO AMBIENTE

Serra da Moeda: veja como foi o ato em defesa das nascentes

Mobilização denuncia o avanço da mineração e a exploração de recursos hídricos estratégicos para o abastecimento da Grande BH

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Estado de Minas
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira
    Vestidos com camisetas brancas, os participantes formaram um cordão humano no ponto mais alto da serra e estenderam uma grande bandeira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH
    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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    O abraço simbólico na Serra da Moeda aconteceu na rampa de voo livre do Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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