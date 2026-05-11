Assine
overlay
Início Gerais
TORTURA E MORTE

Agentes penitenciários e presos são condenados por morte em Ouro Preto

Em julgamento que durou mais de 40 horas, o Tribunal do Júri de Ouro Preto condena responsáveis por tortura e morte de preso em 2015

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
11/05/2026 11:05 - atualizado em 11/05/2026 11:51

compartilhe

SIGA
×
a
Em julgamento que durou mais de 40 horas, o Tribunal do Júri de Ouro Preto condena responsáveis por tortura e morte de preso em 2015. crédito: Rossana Magri/MPMG

Um preso, deu entrada em um presídio em Ouro Preto, na região central de Minas, e foi torturado e morto dois dias depois por agentes penitenciários e outros detentos. O caso aconteceu em 2015, e na última sexta-feira (8/5), o Tribunal do Júri de Ouro Preto condenou os participantes da ação de tortura e assassinato, após denúncia realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o MPMG, a vítima deu entrada na prisão em uma sexta-feira, foi torturado por agentes do local no sábado e assassinato brutalmente por outros presos no domingo.

O Tribunal do Júri de Ouro Preto, depois de quatro dias e mais de 40 horas de julgamento, condenou todos os envolvidos na morte do detento, sendo três agentes penitenciários por tortura e outras quatro pessoas (ex-detentos) por homicídio. Um dos agentes também foi condenado pelo homicídio. Todos devem cumprir pena em regime fechado. 

Leia Mais

A denúncia e a condenação, segundo os promotores de Justiça Lucas Augusto Resende Monteiro e Bárbara Portes Carvalho, reforçam a responsabilidade do sistema penitenciário para com o bem estar físico dos prisioneiros e uma posição clara contra uma grave violação dos direitos humanos.

“O Ministério Público reafirma o seu compromisso de continuar atuando de forma rigorosa para combater a impunidade e prevenir que novos crimes dessa natureza ocorram”, afirmou Monteiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

agentes agentes-penitenciarios detentos presos sistema-penitenciario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay