Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BR-381: acidente entre carro e moto causa lentidão em Sabará, na Grande BH

Colisão aconteceu no sentido Vitória e mobiliza equipes de resgate da concessionária Nova 381

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/06/2026 08:14

compartilhe

SIGA
×
Os veículos que seguem em direção ao Espírito Santo estão sendo desviados temporariamente pela pista contrária
Os veículos que seguem em direção ao Espírito Santo estão sendo desviados temporariamente pela pista contrária crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro provoca lentidão na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (10/6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a concessionária Nova 381, a colisão foi registrada por volta das 6h30, no km 448 da rodovia, no sentido Vitória (ES).

De acordo com relatos de caminhoneiros, o acidente aconteceu nas proximidades do Posto Beija-Flor. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência, o que provoca reflexos no trânsito.

Leia Mais

Ainda conforme testemunhas, os veículos que seguem em direção ao Espírito Santo estão sendo desviados temporariamente pela pista contrária para permitir o trabalho das equipes de resgate.

Informações preliminares indicam que uma vítima ficou caída ao solo próximo ao veículo envolvido no acidente. Uma ambulância foi acionada para prestar atendimento e equipes da concessionária auxiliam na ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o tamanho do congestionamento. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 grande-bh sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay