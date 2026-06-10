BR-381: acidente entre carro e moto causa lentidão em Sabará, na Grande BH

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro provoca lentidão na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (10/6).

Segundo a concessionária Nova 381, a colisão foi registrada por volta das 6h30, no km 448 da rodovia, no sentido Vitória (ES).

De acordo com relatos de caminhoneiros, o acidente aconteceu nas proximidades do Posto Beija-Flor. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência, o que provoca reflexos no trânsito.

Ainda conforme testemunhas, os veículos que seguem em direção ao Espírito Santo estão sendo desviados temporariamente pela pista contrária para permitir o trabalho das equipes de resgate.

Informações preliminares indicam que uma vítima ficou caída ao solo próximo ao veículo envolvido no acidente. Uma ambulância foi acionada para prestar atendimento e equipes da concessionária auxiliam na ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o tamanho do congestionamento. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.

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A ocorrência segue em andamento.