Inverno se firma em BH com frio e variação brusca de umidade

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O primeiro domingo (21/6) de inverno começou gelado em Belo Horizonte, com os termômetros marcando mínima de 12,3°C na região de Venda Nova e uma sensação de frio ainda mais intensa devido à ação dos ventos.

Embora o sol apareça entre nuvens e eleve a máxima para 24°C à tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a população deve se agasalhar bem, especialmente nas primeiras e últimas horas do dia.

Essa sensação de inverno deve ditar o ritmo da semana na capital, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre segunda-feira (22/6) e a quinta-feira (25/6) a variação oscila entre mínimas de 13°C e máximas de 28°C, sob um céu com muitas nuvens e ventos de intensidade fraca a moderada vindos do Leste-Norte.

Já na quarta-feira (24/6), o sutil resfriamento se confirma: a madrugada fica ligeiramente mais fria, com os termômetros caindo para 13°C, e a máxima não passa dos 26°C.

Durante esses dois dias, a umidade do ar apresenta grande amplitude, variando de confortáveis 90% nas primeiras horas da manhã até marcas mais secas de 30% a 40% à tarde, exigindo atenção com a hidratação.

A tendência de mudança se acentua na quinta-feira (25/6), quando o céu passa de "muitas nuvens" para encoberto. Essa maior densidade de nuvens vai funcionar como um cobertor atmosférico, impedindo o calor de escapar durante a noite, o que provocará um salto expressivo na temperatura mínima, que sobe para 17°C.



Por outro lado, a tarde continuará quente, com os termômetros recuperando fôlego e atingindo os 27°C. Apesar do céu fechado e do vento fraco predominante, os dados não apontam previsão de chuva para o período, mantendo o tempo seco, com a umidade mínima estacionada em 40%.



Qual a previsão para o restante do estado?

No restante do estado, o cenário é de transição: enquanto o Sul de Minas enfrenta forte cobertura de nuvens e névoa úmida, as regiões Norte e Noroeste seguem firmes sob céu limpo e tempo predominantemente seco.

Na faixa Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata é a região mais úmida e instável do período. Começa com muitas nuvens no dia 21, passa por um amanhecer com névoa úmida no dia 22 e mantém a cobertura de muitas nuvens permanente até o dia 24. A abertura total e a transição para tempo firme só ocorrem na quinta-feira, dia 25.

As regiões Metropolitana de BH, Oeste, Central, Vale do Rio Doces, Vale do Mucuri e Triângulo Mineiro se encontram em uma zona de transição.

Começa o período (21 e 22) bastante nublado e com muitas nuvens. A partir do dia 23, o tempo começa a abrir progressivamente a partir do Triângulo e da região Central, consolidando-se com céu limpo e poucas nuvens a partir do dia 24 de junho.

No Norte de Minas, Noroeste e Jequitinhonha o tempo seco e estável predomina. O Norte de Minas passa praticamente todo o período com poucas nuvens.

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O Noroeste e o Jequitinhonha flertam com o aumento de nuvens entre as noites de 21 e o dia 22, mas rapidamente retornam ao padrão de céu limpo a partir do dia 23, permanecendo ensolarados até o fim do período.

Evolução do tempo na semana



Domingo: início com mínima de 12,3°C em Venda Nova e ventos fortes na capital

início com mínima de 12,3°C em Venda Nova e ventos fortes na capital Segunda e terça-feira: variação térmica entre 13°C e 28°C com umidade caindo a 30% à tarde

variação térmica entre 13°C e 28°C com umidade caindo a 30% à tarde Quarta-feira: consolidação de madrugada fria de 13°C e queda na temperatura máxima para 26°C

consolidação de madrugada fria de 13°C e queda na temperatura máxima para 26°C Quinta-feira: céu completamente encoberto atuando como barreira térmica e elevando a mínima para 17°C

Cuidados e recomendações para o tempo frio e seco

