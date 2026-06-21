Inverno se firma em BH com frio e variação brusca de umidade
Madrugadas geladas e tardes secas vão ditar o ritmo da semana na capital mineira; na quinta-feira (25/6) pode esquentar
compartilheSIGA
O primeiro domingo (21/6) de inverno começou gelado em Belo Horizonte, com os termômetros marcando mínima de 12,3°C na região de Venda Nova e uma sensação de frio ainda mais intensa devido à ação dos ventos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Embora o sol apareça entre nuvens e eleve a máxima para 24°C à tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a população deve se agasalhar bem, especialmente nas primeiras e últimas horas do dia.
Leia Mais
Essa sensação de inverno deve ditar o ritmo da semana na capital, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Entre segunda-feira (22/6) e a quinta-feira (25/6) a variação oscila entre mínimas de 13°C e máximas de 28°C, sob um céu com muitas nuvens e ventos de intensidade fraca a moderada vindos do Leste-Norte.
Já na quarta-feira (24/6), o sutil resfriamento se confirma: a madrugada fica ligeiramente mais fria, com os termômetros caindo para 13°C, e a máxima não passa dos 26°C.
Durante esses dois dias, a umidade do ar apresenta grande amplitude, variando de confortáveis 90% nas primeiras horas da manhã até marcas mais secas de 30% a 40% à tarde, exigindo atenção com a hidratação.
A tendência de mudança se acentua na quinta-feira (25/6), quando o céu passa de "muitas nuvens" para encoberto. Essa maior densidade de nuvens vai funcionar como um cobertor atmosférico, impedindo o calor de escapar durante a noite, o que provocará um salto expressivo na temperatura mínima, que sobe para 17°C.
Por outro lado, a tarde continuará quente, com os termômetros recuperando fôlego e atingindo os 27°C. Apesar do céu fechado e do vento fraco predominante, os dados não apontam previsão de chuva para o período, mantendo o tempo seco, com a umidade mínima estacionada em 40%.
Qual a previsão para o restante do estado?
No restante do estado, o cenário é de transição: enquanto o Sul de Minas enfrenta forte cobertura de nuvens e névoa úmida, as regiões Norte e Noroeste seguem firmes sob céu limpo e tempo predominantemente seco.
Na faixa Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata é a região mais úmida e instável do período. Começa com muitas nuvens no dia 21, passa por um amanhecer com névoa úmida no dia 22 e mantém a cobertura de muitas nuvens permanente até o dia 24. A abertura total e a transição para tempo firme só ocorrem na quinta-feira, dia 25.
As regiões Metropolitana de BH, Oeste, Central, Vale do Rio Doces, Vale do Mucuri e Triângulo Mineiro se encontram em uma zona de transição.
Começa o período (21 e 22) bastante nublado e com muitas nuvens. A partir do dia 23, o tempo começa a abrir progressivamente a partir do Triângulo e da região Central, consolidando-se com céu limpo e poucas nuvens a partir do dia 24 de junho.
No Norte de Minas, Noroeste e Jequitinhonha o tempo seco e estável predomina. O Norte de Minas passa praticamente todo o período com poucas nuvens.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Noroeste e o Jequitinhonha flertam com o aumento de nuvens entre as noites de 21 e o dia 22, mas rapidamente retornam ao padrão de céu limpo a partir do dia 23, permanecendo ensolarados até o fim do período.
Evolução do tempo na semana
- Domingo: início com mínima de 12,3°C em Venda Nova e ventos fortes na capital
- Segunda e terça-feira: variação térmica entre 13°C e 28°C com umidade caindo a 30% à tarde
- Quarta-feira: consolidação de madrugada fria de 13°C e queda na temperatura máxima para 26°C
- Quinta-feira: céu completamente encoberto atuando como barreira térmica e elevando a mínima para 17°C
Cuidados e recomendações para o tempo frio e seco
- Hidratação constante: ingestão frequente de água ao longo do dia, principalmente nas tardes secas
- Cuidados com a pele: uso de hidratantes corporais e protetor labial para evitar rachaduras
- Atenção aos grupos vulneráveis: agasalhar de forma reforçada crianças e idosos nas primeiras horas da manhã
- Ambientes arejados: manutenção de janelas abertas durante o dia para circulação do ar e prevenção de doenças respiratórias