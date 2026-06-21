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PREVISÃO DO TEMPO

Inverno se firma em BH com frio e variação brusca de umidade

Madrugadas geladas e tardes secas vão ditar o ritmo da semana na capital mineira; na quinta-feira (25/6) pode esquentar

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
21/06/2026 08:42

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Frio do fim de semana em BH fez muita gente que acordou cedo precisar se agasalhar. Tempo seco reforça risco de doenças respiratórias
Frio do fim de semana em BH fez muita gente que acordou cedo precisar se agasalhar. Tempo seco reforça risco de doenças respiratórias crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O primeiro domingo (21/6) de inverno começou gelado em Belo Horizonte, com os termômetros marcando mínima de 12,3°C na região de Venda Nova e uma sensação de frio ainda mais intensa devido à ação dos ventos.

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Embora o sol apareça entre nuvens e eleve a máxima para 24°C à tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a população deve se agasalhar bem, especialmente nas primeiras e últimas horas do dia.

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Essa sensação de inverno deve ditar o ritmo da semana na capital, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre segunda-feira (22/6) e a quinta-feira (25/6) a variação oscila entre mínimas de 13°C e máximas de 28°C, sob um céu com muitas nuvens e ventos de intensidade fraca a moderada vindos do Leste-Norte.

Já na quarta-feira (24/6), o sutil resfriamento se confirma: a madrugada fica ligeiramente mais fria, com os termômetros caindo para 13°C, e a máxima não passa dos 26°C.

Durante esses dois dias, a umidade do ar apresenta grande amplitude, variando de confortáveis 90% nas primeiras horas da manhã até marcas mais secas de 30% a 40% à tarde, exigindo atenção com a hidratação.

A tendência de mudança se acentua na quinta-feira (25/6), quando o céu passa de "muitas nuvens" para encoberto. Essa maior densidade de nuvens vai funcionar como um cobertor atmosférico, impedindo o calor de escapar durante a noite, o que provocará um salto expressivo na temperatura mínima, que sobe para 17°C.


Por outro lado, a tarde continuará quente, com os termômetros recuperando fôlego e atingindo os 27°C. Apesar do céu fechado e do vento fraco predominante, os dados não apontam previsão de chuva para o período, mantendo o tempo seco, com a umidade mínima estacionada em 40%.


Qual a previsão para o restante do estado?

No restante do estado, o cenário é de transição: enquanto o Sul de Minas enfrenta forte cobertura de nuvens e névoa úmida, as regiões Norte e Noroeste seguem firmes sob céu limpo e tempo predominantemente seco.

Na faixa Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata é a região mais úmida e instável do período. Começa com muitas nuvens no dia 21, passa por um amanhecer com névoa úmida no dia 22 e mantém a cobertura de muitas nuvens permanente até o dia 24. A abertura total e a transição para tempo firme só ocorrem na quinta-feira, dia 25.

As regiões Metropolitana de BH, Oeste, Central, Vale do Rio Doces, Vale do Mucuri e Triângulo Mineiro se encontram em uma zona de transição.

Começa o período (21 e 22) bastante nublado e com muitas nuvens. A partir do dia 23, o tempo começa a abrir progressivamente a partir do Triângulo e da região Central, consolidando-se com céu limpo e poucas nuvens a partir do dia 24 de junho.

No Norte de Minas, Noroeste e Jequitinhonha o tempo seco e estável predomina. O Norte de Minas passa praticamente todo o período com poucas nuvens.

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O Noroeste e o Jequitinhonha flertam com o aumento de nuvens entre as noites de 21 e o dia 22, mas rapidamente retornam ao padrão de céu limpo a partir do dia 23, permanecendo ensolarados até o fim do período.

Evolução do tempo na semana

  • Domingo: início com mínima de 12,3°C em Venda Nova e ventos fortes na capital
  • Segunda e terça-feira: variação térmica entre 13°C e 28°C com umidade caindo a 30% à tarde
  • Quarta-feira: consolidação de madrugada fria de 13°C e queda na temperatura máxima para 26°C
  • Quinta-feira: céu completamente encoberto atuando como barreira térmica e elevando a mínima para 17°C

Cuidados e recomendações para o tempo frio e seco

  • Hidratação constante: ingestão frequente de água ao longo do dia, principalmente nas tardes secas
  • Cuidados com a pele: uso de hidratantes corporais e protetor labial para evitar rachaduras
  • Atenção aos grupos vulneráveis: agasalhar de forma reforçada crianças e idosos nas primeiras horas da manhã
  • Ambientes arejados: manutenção de janelas abertas durante o dia para circulação do ar e prevenção de doenças respiratórias

 

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