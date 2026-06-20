Bairros de BH podem ficar sem água até a tarde de domingo (21/6)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros da Região Oeste de Belo Horizonte podem ficar sem água até a tarde deste domingo (21/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento, prevista apenas para este sábado (20/6), pode se prolongar até as 16h59 devido a uma manutenção emergencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros são afetados?