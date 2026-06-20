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MANUTENÇÃO EMERGENCIAL

Bairros de BH podem ficar sem água até a tarde de domingo (21/6)

Saiba quais são os seis bairros da capital que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção deste sábado (20/6) pode ser prolongada

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/06/2026 20:44

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Equipes da Copasa realizam trabalho preventivo na detecção de vazamentos ocultos
Manutenção emergencial da Copasa pode deixar bairros de BH sem água. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Bairros da Região Oeste de Belo Horizonte podem ficar sem água até a tarde deste domingo (21/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento, prevista apenas para este sábado (20/6), pode se prolongar até as 16h59 devido a uma manutenção emergencial.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros são afetados?

  • Calafate
  • Carlos Prates
  • Coração Eucarístico
  • Padre Eustáquio
  • Vila da Amizade 
  • Vila das Oliveiras

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