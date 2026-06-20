Bairros de BH podem ficar sem água até a tarde de domingo (21/6)
Saiba quais são os seis bairros da capital que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção deste sábado (20/6) pode ser prolongada
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Bairros da Região Oeste de Belo Horizonte podem ficar sem água até a tarde deste domingo (21/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento, prevista apenas para este sábado (20/6), pode se prolongar até as 16h59 devido a uma manutenção emergencial.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros são afetados?
- Calafate
- Carlos Prates
- Coração Eucarístico
- Padre Eustáquio
- Vila da Amizade
- Vila das Oliveiras