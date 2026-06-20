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RECEPTAÇÃO

Caminhonete furtada há quatro meses é recuperada com ambulante na BR-116

Vendedor afirmou não saber que o veículo tinha sinais de adulteração. Ele foi preso e a caminhonete, furtada em fevereiro, foi apreendida

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/06/2026 21:41

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Caminhonete Fiat Strada Volcano, roubada em fevereiro de 2026, é recuperada quatro meses depois de ter sido furtada
Caminhonete Fiat Strada Volcano, roubada em fevereiro de 2026, é recuperada quatro meses depois de ter sido furtada crédito: PMMG/Divulgação

Um vendedor ambulante, de 49 anos, foi preso pelos crimes de adulteração e receptação de veículos na BR-116, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde deste sábado (20/6). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou com ele uma caminhonete prata furtada há quatro meses em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a cerca de 430 quilômetros de distância.

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Conforme o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia sobre uma Fiat Strada Volcano prata que estava transitando na região. Próximo ao Hotel Casa Grande, no Bairro Planalto, os militares encontraram a caminhonete trafegando na rodovia com uma placa específica.

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O vendedor foi abordado e informou que era dono do veículo e que comprou a caminhonete com um homem desconhecido em fevereiro. Ele contou que deu um sinal de R$ 2 mil e, dias depois, pagou mais R$ 18 mil via Pix e que recebeu o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Ele contou, ainda, que recebeu por WhatsApp 40 boletos de mais de R$ 3 mil cada, totalizando em R$ 110 mil o valor da compra. Porém, durante a fiscalização, os policiais identificaram que o chassi e a placa estavam adulterados e que o veículo era aquele furtado em Divinópolis em fevereiro.

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O ambulante disse que não sabia das irregularidades da caminhonete e que estava em Governador Valadares a trabalho. No entanto, ele foi preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

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