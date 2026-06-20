Caminhonete furtada há quatro meses é recuperada com ambulante na BR-116

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um vendedor ambulante, de 49 anos, foi preso pelos crimes de adulteração e receptação de veículos na BR-116, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde deste sábado (20/6). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou com ele uma caminhonete prata furtada há quatro meses em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a cerca de 430 quilômetros de distância.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia sobre uma Fiat Strada Volcano prata que estava transitando na região. Próximo ao Hotel Casa Grande, no Bairro Planalto, os militares encontraram a caminhonete trafegando na rodovia com uma placa específica.

O vendedor foi abordado e informou que era dono do veículo e que comprou a caminhonete com um homem desconhecido em fevereiro. Ele contou que deu um sinal de R$ 2 mil e, dias depois, pagou mais R$ 18 mil via Pix e que recebeu o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Ele contou, ainda, que recebeu por WhatsApp 40 boletos de mais de R$ 3 mil cada, totalizando em R$ 110 mil o valor da compra. Porém, durante a fiscalização, os policiais identificaram que o chassi e a placa estavam adulterados e que o veículo era aquele furtado em Divinópolis em fevereiro.

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O ambulante disse que não sabia das irregularidades da caminhonete e que estava em Governador Valadares a trabalho. No entanto, ele foi preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.