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RODOVIA MINEIRA

MG: duas pessoas morrem após caminhonete capotar e cair em ribanceira

Motorista e passageiro morreram no acidente e foam retirados do veículo pelo Corpo de Bombeiros

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 14:20

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Capotamento na MG-494, no Sul de Minas Gerais, deixa dois mortos
Capotamento na MG-494, no Sul de Minas Gerais, deixa dois mortos crédito: CBMMG/Divulgação

Dois homens morreram em um capotamento na MG-494, em Bom Jardim de Minas (MG), no Sul do estado, na noite dessa quarta-feira (10/6). O acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do km 340.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), uma caminhonete Chevrolet Montana saiu da pista de rolamento e caiu em uma ribanceira com aproximadamente 50 metros de altura.

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Os militares encontraram o veículo na ribanceira com as rodas para cima. O passageiro, de 39 anos, e o condutor, de 33, já estavam mortos quando os bombeiros chegaram.

As vítimas não ficaram presas às ferragens, mas foi necessária a utilização de equipamentos de desencarceramento para cortar as portas da caminhonete e retirar os ocupantes.

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Os corpos foram periciados pela Polícia Civil (PCMG) e encaminhados a funerária de plantão para os procedimentos legais cabíveis.

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