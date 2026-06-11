MG: duas pessoas morrem após caminhonete capotar e cair em ribanceira
Motorista e passageiro morreram no acidente e foam retirados do veículo pelo Corpo de Bombeiros
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Dois homens morreram em um capotamento na MG-494, em Bom Jardim de Minas (MG), no Sul do estado, na noite dessa quarta-feira (10/6). O acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do km 340.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), uma caminhonete Chevrolet Montana saiu da pista de rolamento e caiu em uma ribanceira com aproximadamente 50 metros de altura.
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Os militares encontraram o veículo na ribanceira com as rodas para cima. O passageiro, de 39 anos, e o condutor, de 33, já estavam mortos quando os bombeiros chegaram.
As vítimas não ficaram presas às ferragens, mas foi necessária a utilização de equipamentos de desencarceramento para cortar as portas da caminhonete e retirar os ocupantes.
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Os corpos foram periciados pela Polícia Civil (PCMG) e encaminhados a funerária de plantão para os procedimentos legais cabíveis.