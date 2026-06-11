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Grande BH: acidente deixa motorista de caminhão de lixo preso às ferragens

Motorista do veículo de coleta de lixo ficou preso às ferragens. Imagens mostram a frente do caminhão danificada, o que indica uma batida traseira

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 06:47 - atualizado em 11/06/2026 09:03

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Motorista de caminhão de lixo fica preso às ferragens na Grande BH e é amparado por motociclistas que passavam pelo local
Motorista de caminhão de lixo fica preso às ferragens na Grande BH e é amparado por motociclistas que passavam pelo local crédito: Redes sociais/Reprodução

Um acidente entre um caminhão e um caminhão de lixo deixou o motorista da coleta preso às ferragens na madrugada desta quinta-feira (11/6), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com informações preliminares, o condutor do caminhão de lixo, de 38 anos, bateu na traseira de outro caminhão. A frente do veículo da coleta de resíduos ficou bastante danificada e o motorista preso.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram motociclistas tentando ajudar a vítima, que ficou com uma das pernas presa. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foi acionado às 0h45 para o resgate na Avenida Denise Cristina da Rocha, em frente ao VilleFort, em Justinópolis.

Segundo o CBMMG, o motorista teve apenas lesões leves, mas as pernas ficaram presas sob o painel. Ele foi desencarcerado em segurança pelos militares e ficou sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do outro caminhão dispensou atendimento.

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Os bombeiros aplicaram serragem na pista, pois houve houve derramamento de óleo.

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