Grande BH: acidente deixa motorista de caminhão de lixo preso às ferragens
Motorista do veículo de coleta de lixo ficou preso às ferragens. Imagens mostram a frente do caminhão danificada, o que indica uma batida traseira
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Um acidente entre um caminhão e um caminhão de lixo deixou o motorista da coleta preso às ferragens na madrugada desta quinta-feira (11/6), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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De acordo com informações preliminares, o condutor do caminhão de lixo, de 38 anos, bateu na traseira de outro caminhão. A frente do veículo da coleta de resíduos ficou bastante danificada e o motorista preso.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram motociclistas tentando ajudar a vítima, que ficou com uma das pernas presa. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foi acionado às 0h45 para o resgate na Avenida Denise Cristina da Rocha, em frente ao VilleFort, em Justinópolis.
Segundo o CBMMG, o motorista teve apenas lesões leves, mas as pernas ficaram presas sob o painel. Ele foi desencarcerado em segurança pelos militares e ficou sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O motorista do outro caminhão dispensou atendimento.
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Os bombeiros aplicaram serragem na pista, pois houve houve derramamento de óleo.