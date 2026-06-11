Motociclista morre em acidente na BR-040, na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista, de idade não divulgada, morreu na noite dessa quarta-feira (10/6) na BR-040, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 21h30, próximo ao posto de gasolina Bonanza, na altura do km 0,8, no Bairro Morada Nova.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.

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Apesar de ter causado retenção no trânsito, o fluxo voltou a fluir ainda na noite de ontem.

