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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista morre em acidente na BR-040, na Grande BH

Acidente de trânsito ocorreu na noite dessa quarta-feira (10/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; causas do sinistro são apuradas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 05:59 - atualizado em 11/06/2026 06:53

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Equipes da PRF foram acionada para o acidente na BR-040 que matou um motociclista
Equipes da PRF foram acionadas para o acidente na BR-040 que matou um motociclista crédito: Redes sociais/Reprodução

Um motociclista, de idade não divulgada, morreu na noite dessa quarta-feira (10/6) na BR-040, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 21h30, próximo ao posto de gasolina Bonanza, na altura do km 0,8, no Bairro Morada Nova.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.

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Apesar de ter causado retenção no trânsito, o fluxo voltou a fluir ainda na noite de ontem.

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