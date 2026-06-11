Motociclista morre em batida de frente com caminhão de lixo em MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista de 58 anos morreu ao bater de frente com um caminhão de coleta de lixo no Centro de Caparaó (MG), na Zona da Mata, nessa quarta-feira (10/6). Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

Conforme mostram as imagens, o caminhão de lixo está em uma faixa da estrada e passa para a esquerda na contramão. Geraldo Ananias Neto seguia nessa faixa no sentido contrário e bateu de frente com o veículo.

A Polícia Militar (PMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o homem morreu no local antes de ser atendido. A Polícia Civil (PCMG) vai investigar as causas do acidente.

A prefeitura de Caparaó decretou luto oficial de três dias no município, em sinal de pesar pelo falecimento.

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“A Prefeitura de Caparaó, por seu Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais servidores, manifesta pesar pelo falecimento do honorável cidadão Geraldo Ananias Neto, e presta suas condolências aos familiares e amigos neste momento difícil”, disse em publicação nas redes sociais.