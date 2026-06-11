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BATIDA FRONTAL

Motociclista morre em batida de frente com caminhão de lixo em MG

Prefeitura de Caparaó, na Zona da Mata de Minas Gerais, decretou luto oficial de três dias

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 09:55 - atualizado em 11/06/2026 10:21

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

Um motociclista de 58 anos morreu ao bater de frente com um caminhão de coleta de lixo no Centro de Caparaó (MG), na Zona da Mata, nessa quarta-feira (10/6). Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

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Conforme mostram as imagens, o caminhão de lixo está em uma faixa da estrada e passa para a esquerda na contramão. Geraldo Ananias Neto seguia nessa faixa no sentido contrário e bateu de frente com o veículo.

A Polícia Militar (PMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o homem morreu no local antes de ser atendido. A Polícia Civil (PCMG) vai investigar as causas do acidente.

A prefeitura de Caparaó decretou luto oficial de três dias no município, em sinal de pesar pelo falecimento.

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“A Prefeitura de Caparaó, por seu Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais servidores, manifesta pesar pelo falecimento do honorável cidadão Geraldo Ananias Neto, e presta suas condolências aos familiares e amigos neste momento difícil”, disse em publicação nas redes sociais.

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