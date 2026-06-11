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ATROPELAMENTO

Motorista na contramão atropela idoso em BH e foge

Homem de 63 anos atravessa a faixa de pedestres quando foi atingido por um carro. Motorista avançou o sinal e fugiu sem prestar socorro

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 06:32 - atualizado em 11/06/2026 10:25

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Motorista do carro fugiu sem prestar socorro ao idoso, que ficou ferido
Motorista do carro fugiu sem prestar socorro ao idoso, que ficou ferido crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

Um idoso de 63 anos foi atropelado em um cruzamento da Avenida Portugal, no Bairro Itapoã, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na noite de terça-feira (9/6). Vídeos de câmeras de segurança flagram o momento em que o senhor atravessava a faixa de pedestres e é atingido por um carro.

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Conforme as imagens, é possível observar que o carro faz o cruzamento de maneira brusca. O homem foi arremessado ao chão e bateu a cabeça. O condutor fugiu sem prestar socorro.

De acordo com familiares do senhor, o motorista estava na contramão e avançou o sinal da via. A vítima voltava do trabalho e sofreu uma fratura no pé, além de machucados no corpo.

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O homem ficou desacordado, e foi para casa quando recuperou a consciência, mas sem se lembrar do que havia acontecido. Somente no dia seguinte, após atendimento médico, soube do atropelamento.

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