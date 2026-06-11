Motorista na contramão atropela idoso em BH e foge
Homem de 63 anos atravessa a faixa de pedestres quando foi atingido por um carro. Motorista avançou o sinal e fugiu sem prestar socorro
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Um idoso de 63 anos foi atropelado em um cruzamento da Avenida Portugal, no Bairro Itapoã, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na noite de terça-feira (9/6). Vídeos de câmeras de segurança flagram o momento em que o senhor atravessava a faixa de pedestres e é atingido por um carro.
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Conforme as imagens, é possível observar que o carro faz o cruzamento de maneira brusca. O homem foi arremessado ao chão e bateu a cabeça. O condutor fugiu sem prestar socorro.
De acordo com familiares do senhor, o motorista estava na contramão e avançou o sinal da via. A vítima voltava do trabalho e sofreu uma fratura no pé, além de machucados no corpo.
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O homem ficou desacordado, e foi para casa quando recuperou a consciência, mas sem se lembrar do que havia acontecido. Somente no dia seguinte, após atendimento médico, soube do atropelamento.