Grande BH: trabalhador fica gravemente ferido ao ser atropelado por trator

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um trator na Fazenda Poço Verde, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, o veículo capotou.

O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (2/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou na ocorrência.

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A vítima foi levada em estado grave até a Santa Casa do município. Não há informações sobre o estado de saúde atual do homem.