Grande BH: trabalhador fica gravemente ferido ao ser atropelado por trator
Vítima foi levada em estado grave à Santa Casa de Lagoa Santa, na Grande BH, pelo Corpo de Bombeiros
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Um homem, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um trator na Fazenda Poço Verde, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, o veículo capotou.
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O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (2/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou na ocorrência.
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A vítima foi levada em estado grave até a Santa Casa do município. Não há informações sobre o estado de saúde atual do homem.