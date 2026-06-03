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ACIDENTE EM ÁREA RURAL

Grande BH: trabalhador fica gravemente ferido ao ser atropelado por trator

Vítima foi levada em estado grave à Santa Casa de Lagoa Santa, na Grande BH, pelo Corpo de Bombeiros

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 05:32

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Trator capota em fazenda na Grande BH depois de atropelar homem
Trator capota em fazenda na Grande BH depois de atropelar homem crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um trator na Fazenda Poço Verde, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, o veículo capotou.

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O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (2/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou na ocorrência.

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A vítima foi levada em estado grave até a Santa Casa do município. Não há informações sobre o estado de saúde atual do homem.

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