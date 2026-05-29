MG: caminhão bate em carreta, perde o controle e invade loja de tratores

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O motorista de um caminhão, de 66 anos, bateu na traseira de uma carreta estacionada, perdeu o controle da direção e atingiu a fachada de uma loja de tratores na Avenida Rei Pelé, no Bairro Morada do Sol, em Três Corações, no Sul de Minas, na tarde dessa quarta-feira (28/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a carreta estava parada no acostamento para descarregar material em uma transportadora quando foi atingida pelo outro veículo de carga, que seguia pela via.

Com o impacto, o caminhoneiro invadiu a pista contrária até bater contra o estabelecimento. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido pelos bombeiros. Apesar da força da batida, ele estava consciente e sem lesões graves aparentes.

Depois de receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital da cidade.

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O acidente causou danos materiais à loja. Não há informações sobre outros feridos.

