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Roda de caminhão se solta e 'atropela' idoso de 77 anos em MG; vídeo

Vítima caminhava pela calçada no Centro de Santos Dumont quando foi atingida pela peça que se desprendeu de um caminhão de entregas

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/05/2026 11:56

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Durante vistoria, os militares constataram que os parafusos da roda aparentemente se soltaram, provocando o desprendimento da peça
Durante vistoria, os militares constataram que os parafusos da roda aparentemente se soltaram, provocando o desprendimento da peça crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um idoso de 77 anos ficou ferido após ser “atropelado” por uma roda que se soltou de um caminhão na Rua Doutor Guilherme de Castro, no Centro de Santos Dumont (MG), na Zona da Mata, nesse domingo (24/5).

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O acidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas na via. Nas imagens, o homem aparece caminhando pela calçada quando para por alguns instantes para conversar com outra pessoa. Logo depois, o caminhão passa pela rua e uma das rodas traseiras se desprende do veículo, atravessa em direção ao passeio e atinge o idoso pelas costas. Com o impacto, ele cai no chão.

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Segundo a Polícia Militar, os militares encontraram no local um caminhão Mercedes-Benz azul parado sem uma das rodas traseiras, enquanto a peça estava sobre a calçada. O motorista, de 43 anos, contou que fazia entregas pela via quando ouviu um barulho e percebeu que a roda traseira esquerda havia se desprendido do eixo, atingindo o idoso que caminhava pelo passeio.

Ainda conforme a ocorrência, o condutor acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceu no local até a chegada da polícia.

Durante vistoria, os militares constataram que os parafusos da roda aparentemente se soltaram, provocando o desprendimento da peça. A PM também identificou sinais de má conservação no caminhão, como pneus desgastados e outras irregularidades de trânsito. Apesar disso, a documentação do veículo estava regular.

O Samu informou que a vítima apresentava escoriações nas pernas e na mão esquerda, além de traumatismo craniano leve com um corte na região frontal da cabeça. Após os primeiros atendimentos, o idoso foi encaminhado ao Hospital de Misericórdia. Segundo o boletim de ocorrência, ele não corre risco de morte.

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Diante das condições do caminhão, o veículo foi removido, e a proprietária orientada sobre os procedimentos necessários para a liberação.

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