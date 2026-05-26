Jiboia de 1,20 metro é resgatada presa em boca de lobo em MG
Animal foi retirado sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros e devolvido a uma área de reserva ambiental
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Uma jiboia de aproximadamente 1,20 metro foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa em uma boca de lobo na Rua Claudiana Cândida Batista, em Araguari (MG), na Zona da Mata.
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O caso mobilizou moradores da região, que encontraram a serpente sem conseguir sair sozinha da estrutura de drenagem e acionaram a 2ª Companhia de Bombeiros Militar. De acordo com os bombeiros, o resgate foi realizado com técnicas específicas para evitar ferimentos tanto no animal quanto nos militares envolvidos na ocorrência.
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Após ser retirada da boca de lobo, a jiboia passou por avaliação física e, como não apresentava lesões, foi devolvida a uma área de reserva ambiental da região.
Os militares reforçaram que, em situações semelhantes, a população não deve tentar capturar animais silvestres por conta própria. A orientação é acionar equipes especializadas, garantindo a segurança das pessoas e também a preservação do animal.
O que fazer ao encontrar uma cobra
O mais importante é manter a calma e seguir um protocolo simples de segurança para evitar um acidente:
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Não se aproxime: mantenha uma distância segura de, no mínimo, dois metros. Afaste-se lentamente, sem movimentos bruscos.
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Isole a área: afaste crianças e animais domésticos do local para evitar que cheguem perto da serpente.
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Não tente capturar ou matar: além de ser crime ambiental, a tentativa de captura é o momento de maior risco de acidentes.
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Ligue para as autoridades: acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar Ambiental. Eles possuem equipes treinadas para realizar o resgate seguro do animal.