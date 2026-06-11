Motociclista vai parar debaixo de carro após acidente na BR-116

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma motociclista, de idade não divulgada, ficou ferida depois de colidir contra um carro na BR-116, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quarta-feira (10/6).

Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente, que ocorreu próximo ao Posto São Rafael. Após a batida, a mulher foi parar debaixo do carro.

Conforme informações preliminares, o motorista de um Chevrolet Prisma realizava uma conversão para atravessar a rodovia e a motociclista seguia no sentido de Santa Rita de Minas.

Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada e ficou presa embaixo do automóvel. Funcionários de uma oficina próxima ajudaram no resgate, levantando o veículo para que a vítima pudesse ser retirada.

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Ela sofreu diversos ferimentos, inclusive na cabeça, e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada para atendimento médico.