Motociclista vai parar debaixo de carro após acidente na BR-116
Mulher sofreu diversos ferimentos, inclusive na cabeça, e foi socorrida pelo Samu. Acidente ocorreu no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais
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Uma motociclista, de idade não divulgada, ficou ferida depois de colidir contra um carro na BR-116, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quarta-feira (10/6).
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Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente, que ocorreu próximo ao Posto São Rafael. Após a batida, a mulher foi parar debaixo do carro.
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Conforme informações preliminares, o motorista de um Chevrolet Prisma realizava uma conversão para atravessar a rodovia e a motociclista seguia no sentido de Santa Rita de Minas.
Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada e ficou presa embaixo do automóvel. Funcionários de uma oficina próxima ajudaram no resgate, levantando o veículo para que a vítima pudesse ser retirada.
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Ela sofreu diversos ferimentos, inclusive na cabeça, e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada para atendimento médico.