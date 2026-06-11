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ACIDENTE EM RODOVIA

Motociclista vai parar debaixo de carro após acidente na BR-116

Mulher sofreu diversos ferimentos, inclusive na cabeça, e foi socorrida pelo Samu. Acidente ocorreu no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 07:22 - atualizado em 11/06/2026 10:22

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente na BR-116
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente na BR-116 crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

Uma motociclista, de idade não divulgada, ficou ferida depois de colidir contra um carro na BR-116, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quarta-feira (10/6).

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Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente, que ocorreu próximo ao Posto São Rafael. Após a batida, a mulher foi parar debaixo do carro.

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Conforme informações preliminares, o motorista de um Chevrolet Prisma realizava uma conversão para atravessar a rodovia e a motociclista seguia no sentido de Santa Rita de Minas.

Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada e ficou presa embaixo do automóvel. Funcionários de uma oficina próxima ajudaram no resgate, levantando o veículo para que a vítima pudesse ser retirada.

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Ela sofreu diversos ferimentos, inclusive na cabeça, e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada para atendimento médico.

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