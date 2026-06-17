Comprou sem saber? Entenda o crime de receptação e como se proteger

E se você comprar um produto sem saber que é roubado? O crime de receptação pode alcançar qualquer cidadão comum, saiba como se proteger.

O ato de adquirir, receber ou ocultar um item que se sabe ser produto de crime é definido como receptação. No entanto, a lei também prevê a modalidade culposa, que ocorre quando a pessoa deveria desconfiar da origem ilícita do bem, seja pelo preço muito baixo ou pelas condições suspeitas da venda.

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A simples posse de uma nota fiscal não garante proteção total. Se as circunstâncias da compra indicarem negligência, o comprador pode, sim, responder criminalmente. A "boa-fé", nesse caso, precisa ser comprovada, mostrando que não havia motivos razoáveis para suspeitar da irregularidade.

Como se proteger ao comprar itens usados?

Para evitar problemas, especialmente em negociações com desconhecidos ou pela internet, alguns cuidados são essenciais. A primeira regra é sempre desconfiar de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Preços muito abaixo do valor de mercado são um forte indicativo de que algo está errado.

Além disso, adote outras práticas para garantir uma compra segura:

Pesquise a reputação do vendedor: verifique avaliações e o histórico de vendas em plataformas online.

Exija a nota fiscal original: para produtos seminovos, como eletrônicos, peça o documento original de compra, que comprova a propriedade anterior.

Verifique a origem: pergunte ao vendedor como ele adquiriu o produto. Respostas vagas ou contraditórias são um sinal de alerta.

Documente a negociação: guarde registros de conversas, e-mails e o anúncio original. Eles podem servir como prova da sua boa-fé.

Cheque o número de série: para celulares e eletrônicos, é possível consultar se o número de série (IMEI, no caso de smartphones) está registrado em listas de produtos roubados ou furtados.

Quem adquire um item de origem criminosa, mesmo sem intenção, perde o bem e o dinheiro investido. A mercadoria é apreendida e devolvida ao proprietário original, e o comprador pode ser obrigado a prestar esclarecimentos à polícia, transformando o que parecia uma boa oportunidade em um grande problema.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.