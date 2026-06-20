Assine
overlay
Início Gerais
ATO INFRACIONAL

Celular em tanquinho: adolescente é apreendido por furto em Minas

Jovem pegou o aparelho dentro da casa da vítima e fugiu, mas foi denunciado por um familiar. Ele foi encaminhado à delegacia acompanhado do pai

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/06/2026 22:20

compartilhe

SIGA
×
Viatura da PMMG
Menor de idade é conhecido no meio policial por cometer furtos em Guanhães, em Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por furtar um celular e escondê-lo dentro de um tanquinho de lavar roupas, em Guanhães, no Vale do Rio Doce.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher, de 61 anos, recebeu o menor para que ele instalasse um forro na casa dela. A mulher o deixou sozinho para preparar um café para ele, mas percebeu que o jovem havia fugido e o celular sumido.

Leia Mais

A vítima acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que começou a rastreá-lo. Segundo a corporação, o adolescente é conhecido no meio policial por cometer furtos na cidade.

Um familiar do menino denunciou à polícia a localização do adolescente e disse que o infrator contou algumas mentiras. Porém, o garoto acabou confessando o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O adolescente mostrou à polícia o local onde havia escondido o aparelho: dentro de um tanquinho de lavar roupas. Ele foi encaminhado à delegacia acompanhado do pai. Já o celular foi devolvido à dona.

Tópicos relacionados:

adolescente furto minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay