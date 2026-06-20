Celular em tanquinho: adolescente é apreendido por furto em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por furtar um celular e escondê-lo dentro de um tanquinho de lavar roupas, em Guanhães, no Vale do Rio Doce.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher, de 61 anos, recebeu o menor para que ele instalasse um forro na casa dela. A mulher o deixou sozinho para preparar um café para ele, mas percebeu que o jovem havia fugido e o celular sumido.

A vítima acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que começou a rastreá-lo. Segundo a corporação, o adolescente é conhecido no meio policial por cometer furtos na cidade.

Um familiar do menino denunciou à polícia a localização do adolescente e disse que o infrator contou algumas mentiras. Porém, o garoto acabou confessando o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O adolescente mostrou à polícia o local onde havia escondido o aparelho: dentro de um tanquinho de lavar roupas. Ele foi encaminhado à delegacia acompanhado do pai. Já o celular foi devolvido à dona.