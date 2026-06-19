Adolescentes são flagrados com égua furtada no interior de Minas
Situação viralizou após vereadora de Água Boa, mãe de um dos jovens, expor nas redes sociais sua indignação com a ação dos jovens
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Dois jovens foram presos em flagrante enquanto cavalgavam em égua roubada no Bairro Divineia, em Água Boa, no Vale do Rio Doce. Segundo relato de Vitória Abreu, vereadora da cidade e mãe de um amigo dos envolvidos, essa era uma brincadeira frequentemente realizada pelo grupo.
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O caso aconteceu nessa quarta-feira (18/6), quatro dias depois de o filho de um idoso reportar o sumiço da égua. A polícia estava realizando a busca pelo animal quando deteve os jovens. Eles foram encaminhados à delegacia de Capelinha, junto com responsáveis.
Segundo relatos, o grupo de três amigos realiza comumente a ação de pegar cavalos em propriedades próximas e andar com eles pela cidade. A vereadora, ao ficar sabendo da história, já sabia do envolvimento de seu filho. No momento do flagrante, ele não estava no local, mas ela o levou à delegacia para prestar depoimento. Todos foram ouvidos pelas autoridades e liberados no mesmo dia.
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O filho da vereadora tem 14 anos e a idade dos outros envolvidos não foi divulgada pela Polícia Militar (PMMG).
A situação repercutiu depois que Vitória, através de seu Instagram, explicou o caso. Ela deu detalhes e repreendeu a atitude do filho. “Tem que saber respeitar as coisas dos outros. Acho que agora ele aprendeu a lição”, disse ela.
A PMMG não deu detalhes sobre a ocorrência por preservação aos envolvidos no caso, que são menores de idade. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para saber o encaminhamento do episódio e não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice