Adolescentes são flagrados com égua furtada no interior de Minas

Dois jovens foram presos em flagrante enquanto cavalgavam em égua roubada no Bairro Divineia, em Água Boa, no Vale do Rio Doce. Segundo relato de Vitória Abreu, vereadora da cidade e mãe de um amigo dos envolvidos, essa era uma brincadeira frequentemente realizada pelo grupo.

O caso aconteceu nessa quarta-feira (18/6), quatro dias depois de o filho de um idoso reportar o sumiço da égua. A polícia estava realizando a busca pelo animal quando deteve os jovens. Eles foram encaminhados à delegacia de Capelinha, junto com responsáveis.

Segundo relatos, o grupo de três amigos realiza comumente a ação de pegar cavalos em propriedades próximas e andar com eles pela cidade. A vereadora, ao ficar sabendo da história, já sabia do envolvimento de seu filho. No momento do flagrante, ele não estava no local, mas ela o levou à delegacia para prestar depoimento. Todos foram ouvidos pelas autoridades e liberados no mesmo dia.

O filho da vereadora tem 14 anos e a idade dos outros envolvidos não foi divulgada pela Polícia Militar (PMMG).

A situação repercutiu depois que Vitória, através de seu Instagram, explicou o caso. Ela deu detalhes e repreendeu a atitude do filho. “Tem que saber respeitar as coisas dos outros. Acho que agora ele aprendeu a lição”, disse ela.

A PMMG não deu detalhes sobre a ocorrência por preservação aos envolvidos no caso, que são menores de idade. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para saber o encaminhamento do episódio e não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice