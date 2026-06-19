Assine
overlay
Início Gerais
'BRINCADEIRA' SEM NOÇÃO

Adolescentes são flagrados com égua furtada no interior de Minas

Situação viralizou após vereadora de Água Boa, mãe de um dos jovens, expor nas redes sociais sua indignação com a ação dos jovens

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
19/06/2026 14:18

compartilhe

SIGA
×
Jovens roubam égua de idoso e andam pela cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce.
Jovens furtam égua de idoso e andam pela cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce crédito: Gladyston Rodrigues/EM

Dois jovens foram presos em flagrante enquanto cavalgavam em égua roubada no Bairro Divineia, em Água Boa, no Vale do Rio Doce. Segundo relato de Vitória Abreu, vereadora da cidade e mãe de um amigo dos envolvidos, essa era uma brincadeira frequentemente realizada pelo grupo.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso aconteceu nessa quarta-feira (18/6), quatro dias depois de o filho de um idoso reportar o sumiço da égua. A polícia estava realizando a busca pelo animal quando deteve os jovens. Eles foram encaminhados à delegacia de Capelinha, junto com responsáveis.

Segundo relatos, o grupo de três amigos realiza comumente a ação de pegar cavalos em propriedades próximas e andar com eles pela cidade. A vereadora, ao ficar sabendo da história, já sabia do envolvimento de seu filho. No momento do flagrante, ele não estava no local, mas ela o levou à delegacia para prestar depoimento. Todos foram ouvidos pelas autoridades e liberados no mesmo dia.

Leia Mais

O filho da vereadora tem 14 anos e a idade dos outros envolvidos não foi divulgada pela Polícia Militar (PMMG).

A situação repercutiu depois que Vitória, através de seu Instagram, explicou o caso. Ela deu detalhes e repreendeu a atitude do filho. “Tem que saber respeitar as coisas dos outros. Acho que agora ele aprendeu a lição”, disse ela.

A PMMG não deu detalhes sobre a ocorrência por preservação aos envolvidos no caso, que são menores de idade.  A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para saber o encaminhamento do episódio e não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

cavalos egua interior mg roubo vereadora

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay