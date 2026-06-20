Homem é preso por furtar capacete e alega que pegou o objeto por dívida

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 50 anos foi preso neste sábado (20/6) por furto de um capacete em Divinolândia de Minas, Região do Vale do Rio Doce. A vítima, uma mulher, foi até o quartel da Polícia Militar da cidade denunciar o furto do objeto.

Ela contou aos militares que foi trabalhar e deixou sua moto estacionada na rua, com o capacete de cores rosa e preto preso ao guidão. Disse que quando saiu do trabalho, por volta das 7h30, o capacete não estava mais lá.

Duas policiais iniciaram diligências para tentar identificar o autor do furto. Elas percorreram estabelecimentos comerciais próximos ao local e viram que em deles tinha sistema de monitoramento por câmeras.

As imagens mostraram um homem de blusa preta, calça jeans, galochas brancas e chapéu escuro. Ele estava com o capacete e cumprimentou duas mulheres. Uma delas reconheceu o suspeito como sendo um homem conhecido pelo apelido de “Guri”.

O suspeito foi localizado e tentou justificar o crime. Ele disse que duas pessoas tinham uma dívida com ele e, por esse motivo, teria pegado o capacete. Porém, nenhuma delas tem relação com a vítima.

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O homem contou que o capacete estava em sua casa. As policiais foram até o local e recuperaram o objeto. Já o suspeito foi encaminhado ao Posto de Saúde do município para avaliação médica. Depois foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.