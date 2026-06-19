Prepare-se para o frio: 7 dicas para cuidar da saúde durante o inverno

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a chegada do inverno, que se inicia em junho, as temperaturas mais baixas trazem consigo um aumento nos casos de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias. Este período exige uma atenção especial com a saúde, mas algumas mudanças simples na rotina podem fortalecer o sistema imunológico e garantir que você passe pela estação de forma mais tranquila e protegida.

Pequenos ajustes em hábitos diários fazem toda a diferença para evitar o contágio por vírus e manter o corpo resistente. Adotar uma postura preventiva é a melhor estratégia para aproveitar a estação sem preocupações. Veja a seguir as principais recomendações.

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Mantenha a hidratação em dia

No frio, a sensação de sede diminui, o que leva muitas pessoas a beberem menos água. No entanto, o corpo continua precisando de hidratação para funcionar corretamente, inclusive para manter as vias aéreas úmidas e protegidas. Se a água fria não for atraente, opte por chás, infusões ou água morna com limão.

Reforce a alimentação

Uma dieta equilibrada é fundamental para fortalecer o sistema imunológico. Aumente o consumo de alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, kiwi e brócolis. Sopas e caldos com legumes variados são excelentes opções, pois aquecem o corpo e fornecem nutrientes essenciais para a defesa do organismo.

Lave as mãos com frequência

A higiene das mãos é uma das formas mais eficazes de prevenir a transmissão de vírus. Lave-as com água e sabão regularmente, especialmente após chegar da rua ou antes das refeições. Quando não for possível, o álcool em gel 70% é um ótimo aliado. Evite também tocar o rosto, principalmente olhos, nariz e boca.

Ventile os ambientes

A tendência no inverno é manter portas e janelas fechadas para conservar o calor, mas isso facilita a concentração e a circulação de vírus e bactérias. É importante abrir as janelas por alguns minutos todos os dias para permitir a renovação do ar, mesmo que esteja frio. A circulação de ar dispersa os agentes infecciosos.

Não abandone os exercícios físicos

A prática regular de atividade física melhora a circulação e fortalece o sistema imunológico. O desânimo por causa do frio pode aparecer, mas é crucial manter o corpo em movimento. Se treinar ao ar livre for difícil, procure alternativas em ambientes fechados, como academias ou exercícios em casa.

Durma bem

Uma boa noite de sono é essencial para a recuperação do corpo e para o bom funcionamento das defesas imunológicas. Durante o sono, o organismo produz proteínas que ajudam a combater infecções. O ideal é dormir entre sete e oito horas por noite, em um ambiente escuro e silencioso.

Verifique a carteira de vacinação

Manter as vacinas em dia, principalmente a da gripe, é a forma mais eficaz de se proteger contra as formas mais graves da doença. A campanha de vacinação geralmente ocorre antes do início do inverno, preparando a população para o período de maior circulação do vírus influenza. Consulte o calendário de vacinação local.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.