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Como se proteger no inverno? Veja 5 truques para blindar a imunidade

Baixas temperaturas e ar seco exigem cuidados redobrados; veja como fortalecer a imunidade e evitar crises

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
16/06/2026 12:00 - atualizado em 16/06/2026 12:00

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Como se proteger no inverno? Veja 5 truques para blindar a imunidade
Com o frio, a tendência é buscar locais fechados e com pouca circulação de ar, o que facilita a transmissão de vírus crédito: Tupi

Com a chegada do inverno, marcada para 21 de junho, as baixas temperaturas acendem um alerta para um velho conhecido: o aumento de doenças respiratórias. Antes que a preocupação com gripes, resfriados e crises alérgicas se instale, saiba que medidas simples e eficazes podem blindar sua saúde.

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Manter o corpo protegido vai além de simplesmente tirar os casacos do armário. A mudança de hábitos e a atenção a pequenos detalhes do ambiente fazem toda a diferença para evitar o contágio e o desenvolvimento de quadros virais ou bacterianos.

Por que o frio aumenta o risco de doenças?

Pés em meias roxas macias e um cobertor claro, com caneca marrom em mesa de madeira.
Manter o corpo aquecido e confortável ajuda a prevenir doenças respiratórias durante o inverno, conforme especialistas recomendam.Créditos: depositphotos.com / shogun133

A associação não é direta com a temperatura, mas sim com o nosso comportamento e as condições do ambiente. Com o frio, a tendência é buscar locais fechados e com pouca circulação de ar, o que facilita a transmissão de vírus. Além disso, o ar mais seco e frio resseca a proteção natural do nariz e da garganta, que funciona como uma barreira, deixando as mucosas mais vulneráveis a infecções por vírus como o Influenza ou o rinovírus.

A vacina da gripe ainda é a principal proteção?

Sim, sem dúvida. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, atualizada anualmente pelo Ministério da Saúde, é a ferramenta mais importante para prevenir casos graves de Influenza. A imunização, disponível na rede pública, reduz significativamente o risco de complicações, hospitalizações e óbitos, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

Como fortalecer a imunidade no dia a dia?

Jovem mulher com cabelo encaracolado e olhos fechados bebendo água de uma garrafa plástica.
A hidratação constante é um hábito simples e eficaz para fortalecer a imunidade e proteger as vias aéreas contra doenças respiratórias no inverno.Créditos: depositphotos.com / mimagephotos

Pequenas atitudes diárias são cruciais para manter o sistema imunológico em alerta. Especialistas recomendam um conjunto de ações que, somadas, criam uma defesa robusta. Adote estes cinco hábitos para atravessar o período de frio com mais saúde:

  1. Mantenha os ambientes arejados: Abra janelas por pelo menos 15 minutos, algumas vezes ao dia, para permitir a circulação do ar e dispersar possíveis vírus presentes no local.

  2. Lave as mãos com frequência: Use água e sabão ou álcool em gel, principalmente após tossir, espirrar ou ter contato com locais públicos. Essa é uma das formas mais eficientes de quebrar o ciclo de contágio.

  3. Hidrate-se constantemente: Beber bastante água ajuda a manter as vias aéreas hidratadas e fluidifica as secreções, facilitando sua eliminação e evitando o acúmulo de patógenos.

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  4. Cuide da alimentação e do sono: Uma dieta rica em vitaminas e nutrientes, encontrada em frutas, legumes e verduras, fortalecer a imunidade. Boas noites de sono também são fundamentais para a recuperação do sistema imune.

  5. Evite o choque térmico: Agasalhe-se bem antes de sair de um ambiente quente para um local frio. A mudança brusca de temperatura pode diminuir a resistência do organismo temporariamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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