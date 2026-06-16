Como se proteger no inverno? Veja 5 truques para blindar a imunidade

Com a chegada do inverno, marcada para 21 de junho, as baixas temperaturas acendem um alerta para um velho conhecido: o aumento de doenças respiratórias. Antes que a preocupação com gripes, resfriados e crises alérgicas se instale, saiba que medidas simples e eficazes podem blindar sua saúde.

Manter o corpo protegido vai além de simplesmente tirar os casacos do armário. A mudança de hábitos e a atenção a pequenos detalhes do ambiente fazem toda a diferença para evitar o contágio e o desenvolvimento de quadros virais ou bacterianos.

Por que o frio aumenta o risco de doenças?

Manter o corpo aquecido e confortável ajuda a prevenir doenças respiratórias durante o inverno, conforme especialistas recomendam.Créditos: depositphotos.com / shogun133

A associação não é direta com a temperatura, mas sim com o nosso comportamento e as condições do ambiente. Com o frio, a tendência é buscar locais fechados e com pouca circulação de ar, o que facilita a transmissão de vírus. Além disso, o ar mais seco e frio resseca a proteção natural do nariz e da garganta, que funciona como uma barreira, deixando as mucosas mais vulneráveis a infecções por vírus como o Influenza ou o rinovírus.

A vacina da gripe ainda é a principal proteção?

Sim, sem dúvida. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, atualizada anualmente pelo Ministério da Saúde, é a ferramenta mais importante para prevenir casos graves de Influenza. A imunização, disponível na rede pública, reduz significativamente o risco de complicações, hospitalizações e óbitos, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

Como fortalecer a imunidade no dia a dia?

A hidratação constante é um hábito simples e eficaz para fortalecer a imunidade e proteger as vias aéreas contra doenças respiratórias no inverno.Créditos: depositphotos.com / mimagephotos

Pequenas atitudes diárias são cruciais para manter o sistema imunológico em alerta. Especialistas recomendam um conjunto de ações que, somadas, criam uma defesa robusta. Adote estes cinco hábitos para atravessar o período de frio com mais saúde:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.