Lavar menos o cabelo no frio faz bem? Como ajustar a frequência no inverno

Quem nunca saiu do banho em um dia gelado com a sensação de que o cabelo ficou mais áspero, armado e sem vida? No inverno, enquanto a pele pede hidratação redobrada, os fios também sentem os efeitos das baixas temperaturas. Entre banhos mais quentes, uso frequente de secador e a tendência de espaçar as lavagens, a estação transforma completamente a rotina capilar. Mas afinal: lavar menos o cabelo no frio faz bem?

Segundo Marina Groke, especialista em saúde capilar, a resposta depende menos de regras rígidas e mais da necessidade de cada fio. “O inverno exige adaptações na rotina de cuidados porque o couro cabeludo e a fibra capilar sofrem diretamente com a mudança de temperatura e com os hábitos típicos da estação”, explica.

De acordo com a especialista, o frio reduz a umidade do ar e favorece o ressecamento tanto do couro cabeludo quanto do comprimento dos fios. Ao mesmo tempo, os banhos quentes removem a oleosidade natural responsável pela proteção capilar, deixando o cabelo mais opaco, quebradiço e sujeito ao frizz. “É comum perceber mais sensibilidade, descamação e até aumento da eletricidade estática nos cabelos durante esse período”, comenta Marina.

Nesse cenário, diminuir a frequência das lavagens pode, sim, ajudar, mas sem exageros. A ideia não é abandonar o shampoo por dias, e sim encontrar um equilíbrio que preserve a barreira natural dos fios sem comprometer a saúde do couro cabeludo. “Quem tem cabelos secos, cacheados ou quimicamente tratados costuma se beneficiar de intervalos maiores entre as lavagens, enquanto fios muito oleosos ainda precisam de limpeza frequente”, esclarece a especialista. Em geral, lavar em dias alternados ou até três vezes por semana costuma funcionar bem durante o inverno.

Outro ponto crucial está na temperatura da água. Embora o banho escaldante pareça irresistível nos dias frios, ele é um dos maiores vilões da saúde capilar. A água muito quente dilata as cutículas, aumenta a perda de hidratação e estimula irritações no couro cabeludo. “O ideal é optar por água morna e finalizar com um jato mais frio sempre que possível. Isso ajuda a selar as cutículas, preservar o brilho e reduzir o frizz”, orienta Marina.

Se a frequência da lavagem muda, os produtos usados também precisam acompanhar a estação. Fórmulas hidratantes e nutritivas ganham protagonismo, enquanto shampoos muito adstringentes tendem a agravar o ressecamento. “No inverno, vale apostar em shampoos mais suaves, condicionadores nutritivos e máscaras com ativos reparadores”, afirma a diretora da Escova Express.

Ingredientes como óleo de coco, óleo de abacate, óleo de argan e vitamina E aparecem entre os mais indicados para o período. Segundo Marina, esses ativos ajudam a restaurar a maciez e fortalecer os fios profundamente. “O óleo de abacate e o óleo de coco conseguem penetrar nas camadas internas da fibra capilar, promovendo uma nutrição prolongada, enquanto o argan e a vitamina E atuam protegendo e alinhando as cutículas”, explica.

E é justamente aí que o óleo capilar deixa de ser apenas um finalizador estético para se tornar um aliado da rotina de inverno. Além de devolver brilho e controlar o frizz, o produto funciona como uma barreira contra agressões externas, incluindo poluição, vento frio e calor excessivo de secadores e chapinhas. “O óleo capilar ajuda a manter a umidade natural dos fios e reduz significativamente os danos causados pelas ferramentas térmicas”, destaca Marina.

Além do home care, tratamentos realizados em salões especializados ganham importância no inverno justamente por oferecerem uma recuperação mais intensa. Na Escova Express, por exemplo, aumenta a procura por procedimentos focados em hidratação profunda, nutrição e reconstrução.

Entre os tratamentos mais indicados para a temporada estão hidratações nutritivas, cauterizações leves, umectações profissionais e terapias voltadas para fortalecimento da fibra capilar. Para cabelos quimicamente tratados, o acompanhamento profissional se torna ainda mais importante, já que o frio intensifica a fragilidade causada por colorações e descolorações.

Por outro lado, alguns hábitos merecem atenção redobrada. Dormir com os cabelos molhados, exagerar no uso de chapinha sem proteção térmica e prender os fios ainda úmidos estão entre os comportamentos que mais favorecem quebra, opacidade e irritações no couro cabeludo. O excesso de shampoo seco também entra na lista de vilões quando usado sem critério, já que pode acumular resíduos e sensibilizar a raiz.

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