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SAÚDE CAPILAR

Queda de cabelo: truques e cuidados que podem fortalecer os fios

Especialistas respondem às principais dúvidas sobre o tema e listam alertas essenciais para você manter a saúde capilar sempre em dia; confira

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
31/03/2026 10:17 - atualizado em 31/03/2026 16:40

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Queda de cabelo: truques e cuidados que podem fortalecer os seus fios
A queda capilar é uma preocupação que afeta muitas pessoas e pode ter diversas causas crédito: Tupi

Encontrar fios de cabelo no travesseiro ou no ralo do chuveiro é uma cena comum, mas quando a quantidade aumenta, o sinal de alerta acende. A queda capilar é uma preocupação que afeta muitas pessoas e pode ter diversas causas, desde fatores genéticos e hormonais até estresse e deficiências nutricionais.

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É importante saber que perder entre 50 e 150 fios por dia é considerado normal, fazendo parte do ciclo de renovação capilar. Flutuações diárias são comuns e, por vezes, a percepção da queda pode parecer maior em quem tem cabelos compridos. No entanto, quando essa perda se torna consistentemente acentuada, algumas mudanças de hábitos e cuidados específicos podem fazer a diferença para manter os fios mais fortes e saudáveis.

Cuidados para fortalecer os fios

Pequenas alterações na rotina diária podem ter um grande impacto na saúde capilar. Adotar práticas mais saudáveis ajuda a nutrir o couro cabeludo e a fortalecer a estrutura dos fios, diminuindo a quebra e a queda excessiva.

  • Alimentação balanceada: Consuma alimentos ricos em proteínas, ferro, zinco e vitaminas, como carnes magras, ovos, feijão, vegetais de folhas escuras e frutas cítricas.

  • Cuidado ao lavar: Use água morna ou fria, pois a água quente pode agredir o couro cabeludo. Massageie suavemente com as pontas dos dedos para estimular a circulação.

  • Evite penteados apertados: Rabos de cavalo, tranças e coques muito justos podem causar uma tensão constante nos fios, levando à quebra e queda por tração.

  • Moderação com calor: Reduza o uso de secadores, chapinhas e modeladores de cachos. Quando utilizar, aplique sempre um protetor térmico para minimizar os danos.

  • Controle do estresse: Atividades como meditação, ioga ou exercícios físicos regulares ajudam a diminuir os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse que pode intensificar a queda capilar.

Quando procurar ajuda médica para a queda de cabelo

Fique atento a estes sintomas que indicam a necessidade de um especialista.

Sinal de Alerta O que Observar
Queda em tufos Perda significativa de cabelo, deixando falhas visíveis no couro cabeludo.
Afinamento progressivo Fios que se tornam mais finos com o tempo, especialmente no topo da cabeça.
Sintomas associados Queda acompanhada de coceira, vermelhidão ou dor na região do couro cabeludo.
Diagnóstico profissional É indispensável a avaliação de um dermatologista para identificar a causa e o tratamento.

Sinais de alerta importantes

Embora os cuidados diários ajudem, é fundamental estar atento a sinais que podem indicar um problema mais sério. A queda de cabelo pode ser um sintoma de condições de saúde que precisam de tratamento médico especializado.

Observe se a perda de cabelo ocorre em tufos, deixando falhas visíveis no couro cabeludo. Outro sinal de alerta é o afinamento progressivo dos fios, principalmente no topo da cabeça. Se a queda vier acompanhada de coceira, vermelhidão ou dor na região, a avaliação de um dermatologista se torna indispensável.

Ignorar esses sintomas pode agravar o quadro. Apenas um profissional pode realizar o diagnóstico correto, identificando a causa real do problema e indicando o tratamento mais adequado para recuperar a saúde e a vitalidade dos seus cabelos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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