O hábito de cuidado com o cabelo matinal que virou febre entre quem busca mais praticidade no dia a dia
O motivo real pelo qual o cuidado com o cabelo rápido virou a escolha das mulheres modernas
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Cuidar do cabelo pela manhã deixou de ser um processo longo para muita gente e tornou-se uma rotina mais concisa, focada em praticidade. Esse tipo de cuidado rápido visa apenas a organizar os fios ao acordar, sem grandes produções, mas com alguns passos estratégicos, usando poucos minutos, produtos certos e técnicas simples que facilitem o dia a dia e mantenham o visual alinhado.
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Por que a rotina rápida para o cabelo pela manhã ganhou espaço?
A falta de tempo na rotina urbana fez crescer a busca por um cuidado funcional com os fios, que prioriza organização e aparência saudável em poucos minutos. Em vez de escovas demoradas logo cedo, muitas pessoas preferem rituais simples, que respeitam o formato natural do cabelo e evitam processos exaustivos.
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Quem trabalha em casa ou tem compromissos rápidos on-line também aderiu a esse modelo, focado em deixar o cabelo apresentável sem grandes produções. Assim, ondulados, cacheados, crespos e lisos são assumidos como estilos próprios, o que favorece rotinas mais realistas e menos presas à ideia de perfeição diária.
Qual é a frequência ideal de lavagem dos cabelos em rotinas rápidas?
A frequência de lavagem interfere diretamente na saúde do couro cabeludo e na forma como o cabelo acorda no dia seguinte. Não existe número único para todos, mas é possível estabelecer parâmetros gerais e ajustá-los observando oleosidade, coceira, suor e aspecto dos fios ao acordar.
- Cabelos oleosos ou muito finos: lavagens mais frequentes, dia sim, dia não ou diariamente em climas quentes, com shampoos suaves focados na raiz.
- Cabelos normais a levemente oleosos: cerca de 3 a 4 lavagens por semana, alternando dias de lavagem completa com dias de apenas revitalização.
- Cabelos secos, cacheados e crespos: lavagem de 1 a 3 vezes por semana, priorizando hidratação e técnicas de revitalização entre as lavagens.
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Como montar um cuidado com o cabelo pela manhã em poucos passos?
Uma rotina ágil não significa falta de organização, mas sim estrutura simples e objetiva. A proposta é acordar, observar o estado dos fios e agir pontualmente, ajustando o que estiver desalinhado, ressecado ou oleoso, de acordo com o clima e os hábitos de cada pessoa.
Em geral, muitos profissionais sugerem um roteiro básico que pode ser adaptado ao tipo de cabelo e ao tempo disponível:
Quais produtos ajudam no cuidado rápido com o cabelo pela manhã?
Produtos sem enxágue facilitam muito a rotina, pois podem ser aplicados em poucos segundos para hidratar, alinhar e controlar o frizz. A escolha ideal considera tipo de fio, clima, uso de ferramentas de calor e o resultado desejado, sempre evitando excessos que deixem o cabelo pesado.
- Leave-in ou creme de pentear: desembaraça, define ondas e cachos e alinha fios lisos sem pesar.
- Spray revitalizante: reativa a forma de cabelos amassados, sobretudo ondulados e cacheados.
- Óleo capilar leve: suaviza pontas ressecadas e reduz o aspecto arrepiado.
- Shampoo a seco: disfarça oleosidade na raiz quando não há tempo para lavar.
- Protetor térmico: cria barreira contra o calor de secador, chapinha ou modelador.
Como manter o cabelo organizado já ao acordar?
Para que a rotina matinal fique ainda mais rápida, vale preparar o cabelo na noite anterior com pequenos cuidados. Essas medidas reduzem frizz, marcas e deformações, fazendo com que, ao acordar, o trabalho se limite a ajustes leves e aplicação de poucos produtos.
Para você ver como isso funciona na prática, a @soubiaf gravou um passo a passo mostrando exatamente como ela prepara os fios antes de dormir. Dá o play para conferir essas dicas em ação!
@soubiaf e veio aí #dicadabibi #gatagarota som original – Beatriz França
As rotinas rápidas funcionam para todos os tipos de cabelo?
Rotinas rápidas podem ser adaptadas à maioria dos tipos de cabelo, desde que respeitem textura, volume e sensibilidade do couro cabeludo. O segredo é ajustar quantidade de produto e técnica de finalização, escolhendo movimentos e ferramentas adequadas para cada formato de fio.
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Em lisos e finos, geralmente basta desembaraçar e aplicar um produto leve nas pontas, enquanto cacheados e crespos se beneficiam de revitalização por mechas, com amassadinhos e reforço de creme de pentear. Em cabelos curtos, pomadas e sprays ajudam a valorizar o corte com pouco esforço diário.