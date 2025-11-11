Beleza: cirurgias plásticas após os 40 ganham outros significadosdo

O Brasil segue no topo do ranking mundial de cirurgias plásticas , com mais de 2,3 milhões de procedimentos realizados em 2024, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery). Mas o que chama a atenção é o novo perfil das pacientes: mulheres acima dos 40 anos que enxergam a cirurgia plástica não mais como uma forma de transformação, e sim como um gesto de autocuidado e reconexão com a própria identidade.

De acordo com o cirurgião plástico Josué Montedonio, referência em cirurgia estética e reparadora, a maturidade trouxe uma nova forma de se relacionar com a beleza.









Segundo Montedonio, o conceito de “ envelhecer bem ” evoluiu. , fala-se menos em esconder os sinais do tempo e mais em valorizá-los de forma equilibrada.





“A cirurgia plástica passa a ser parte de um processo de bem-estar global. Essas mulheres já cuidam da alimentação, do corpo e da mente, e veem o procedimento como um complemento dessa rotina de autocuidado, e não como um ato de vaidade isolado”, explica.





Procedimentos mais procurados após os 40





Entre os tratamentos mais realizados por esse público, Dr. Josué Montedonio destaca:

*Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras)* - melhora o aspecto cansado ao remover o excesso de pele e as bolsas sob os olhos.

*Lifting facial e de pescoço* - reposiciona estruturas e suaviza a flacidez, mantendo a expressão natural.

*Mamoplastia e mastopexia*- restauram firmeza e simetria das mamas.

*Abdominoplastia e lipoescultura* - redefinem o contorno corporal, especialmente após gestações ou mudanças significativas de peso.





O cirurgião ressalta que, nessa faixa etária, a avaliação médica é ainda mais fundamental: “cada paciente tem uma história, um metabolismo e uma expectativa diferentes. O segredo está em respeitar os limites do corpo e optar por procedimentos que tragam bem-estar, segurança e resultados duradouros.”





Além disso, o especialista reforça a importância das combinações personalizadas: “muitas vezes associamos técnicas cirúrgicas com tecnologias de estímulo de colágeno ou preenchimentos autólogos, o que garante um resultado mais harmônico e preserva a expressão facial”, explica.





Beleza com propósito





Para Josué Montedonio, o verdadeiro rejuvenescimento vai além do bisturi: “h , a beleza tem mais a ver com autenticidade do que com perfeição. A mulher madura quer se reconhecer no espelho, sem filtros, sem pressa, mas com autoestima. A cirurgia plástica, quando bem indicada, é uma aliada nesse processo de empoderamento e de amor próprio.”