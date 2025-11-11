Assine
MULHERES MADURAS

Beleza: cirurgias plásticas após os 40 ganham outros significadosdo

Mulheres acima dos 40 anos têm buscado na cirurgia plástica uma forma de autocuidado e valorização da beleza real

11/11/2025 07:13

Cirurgias plásticas
De acordo com o cirurgião plástico Josué Montedonio, referência em cirurgia estética e reparadora, a maturidade trouxe uma nova forma de se relacionar com a beleza crédito: DINO
O Brasil segue no topo do ranking mundial de cirurgias plásticas, com mais de 2,3 milhões de procedimentos realizados em 2024, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery). Mas o que chama a atenção é o novo perfil das pacientes: mulheres acima dos 40 anos que enxergam a cirurgia plástica não mais como uma forma de transformação, e sim como um gesto de autocuidado e reconexão com a própria identidade.
 
 
De acordo com o cirurgião plástico  Josué Montedonio, referência em cirurgia estética e reparadora, a maturidade trouxe uma nova forma de se relacionar com a beleza.

“As mulheres acima dos 40 chegam mais conscientes, seguras e donas de si. Elas não querem se transformar em outra pessoa, mas realçar o que já têm de melhor, com naturalidade, leveza e harmonia”, afirma o especialista.

Segundo Montedonio, o conceito de “envelhecer bem” evoluiu. Hoje, fala-se menos em esconder os sinais do tempo e mais em valorizá-los de forma equilibrada.

“A cirurgia plástica passa a ser parte de um processo de bem-estar global. Essas mulheres já cuidam da alimentação, do corpo e da mente, e veem o procedimento como um complemento dessa rotina de autocuidado, e não como um ato de vaidade isolado”, explica.

Procedimentos mais procurados após os 40

Entre os tratamentos mais realizados por esse público, Dr. Josué Montedonio destaca:
*Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras)* - melhora o aspecto cansado ao remover o excesso de pele e as bolsas sob os olhos.
*Lifting facial e de pescoço* - reposiciona estruturas e suaviza a flacidez, mantendo a expressão natural.
*Mamoplastia e mastopexia*- restauram firmeza e simetria das mamas.
*Abdominoplastia e lipoescultura* - redefinem o contorno corporal, especialmente após gestações ou mudanças significativas de peso.

O cirurgião ressalta que, nessa faixa etária, a avaliação médica é ainda mais fundamental: “cada paciente tem uma história, um metabolismo e uma expectativa diferentes. O segredo está em respeitar os limites do corpo e optar por procedimentos que tragam bem-estar, segurança e resultados duradouros.”

Além disso, o especialista reforça a importância das combinações personalizadas: “muitas vezes associamos técnicas cirúrgicas com tecnologias de estímulo de colágeno ou preenchimentos autólogos, o que garante um resultado mais harmônico e preserva a expressão facial”, explica.

Beleza com propósito

Para Josué Montedonio, o verdadeiro rejuvenescimento vai além do bisturi: “hoje, a beleza tem mais a ver com autenticidade do que com perfeição. A mulher madura quer se reconhecer no espelho, sem filtros, sem pressa, mas com autoestima. A cirurgia plástica, quando bem indicada, é uma aliada nesse processo de empoderamento e de amor próprio.”
 

