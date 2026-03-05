Calor, sol e suor: por que o cabelo cai mais no verão

Você passa a escova no cabelo e percebe mais fios do que o normal. O susto é imediato e a mente já começa a imaginar problemas sérios. A queda de cabelo no verão, porém, é mais comum do que muita gente pensa e, na maioria das vezes, não indica algo grave. O importante é diferenciar o que faz parte do ciclo natural dos fios e o que pode ser resultado do excesso de sol, calor e mudanças na rotina de cuidados.

Por que a queda de cabelo aumenta no verão?

O cabelo não cresce continuamente sem pausas. Cada fio passa por um ciclo que inclui fases de crescimento, descanso e queda. Durante o verão, fatores como exposição intensa ao sol, aumento do suor e lavagens mais frequentes podem fazer com que essa queda fique mais perceptível.

Observações clínicas do couro cabeludo indicam que períodos de maior estresse ambiental, como calor prolongado e radiação solar intensa, podem fazer com que vários fios entrem na fase de repouso ao mesmo tempo. Isso cria a sensação de uma queda repentina, quando na verdade se trata de um ajuste natural do ciclo capilar.

O calor do verão pode aumentar o suor e a oleosidade do couro cabeludo

Como funciona o ciclo natural do cabelo?

Em um couro cabeludo saudável, a maior parte dos fios está em fase de crescimento ativo. Uma parcela menor entra naturalmente em fase de repouso e acaba se desprendendo ao longo dos dias. Esse processo geralmente passa despercebido, mas pode se tornar mais visível quando fatores externos intensificam a queda.

Por isso, notar mais fios na escova ou no ralo durante o verão nem sempre significa que há um problema. O sinal de alerta surge quando aparecem falhas visíveis, afinamento dos fios ou queda persistente por vários meses.

Por que o couro cabeludo sofre mais no verão?

O couro cabeludo é uma extensão da pele e reage ao calor da mesma forma que o restante do corpo. Exposição prolongada ao sol, suor acumulado, sal do mar e cloro da piscina podem alterar o equilíbrio dessa região, dificultando o crescimento saudável dos fios.

Quando o couro cabeludo fica irritado ou sobrecarregado por resíduos, o ambiente ideal para o crescimento do fio é prejudicado. Por isso, manter a raiz limpa e equilibrada é tão importante quanto cuidar do comprimento do cabelo.

O que muda nos fios durante o verão?

Além da queda mais perceptível, os fios costumam ficar mais ressecados, opacos e frágeis nessa época do ano. A exposição ao sol abre as cutículas do cabelo, facilitando a perda de água e aumentando o atrito durante o pentear.

Esse cenário favorece a quebra dos fios, algo que muitas vezes é confundido com queda. Fios quebrados ao longo do comprimento podem dar a impressão de perda excessiva, quando o problema real está na falta de hidratação e proteção adequada.

Como reduzir a queda de cabelo no verão?

A boa notícia é que cuidados simples já ajudam bastante a manter os fios equilibrados. Não se trata de soluções milagrosas, mas de constância na rotina de cuidados com o couro cabeludo e com o cabelo.

Manter o couro cabeludo limpo, evitando acúmulo de resíduos.

Utilizar produtos que favoreçam a hidratação do cabelo.

Evitar prender os fios molhados ou muito apertados.

Diminuir o uso excessivo de ferramentas de calor sempre que possível.

Proteger o cabelo do sol com chapéus ou produtos finalizadores com proteção.

A Dra. Emilly Neves explica, em seu canal do TikTok, quais fatores costumam contribuir para o aumento da queda de cabelo durante o verão:

@dermatoemilly Já ouviu falar em queda de cabelo no verão? #jovem #autocuidado #sol #protecao #cabelo #ferias #quedadecabelo #piscina #praia #alopecia #calvicie som original – dra Emilly Neves

Quando a queda de cabelo no verão merece atenção?

Na maior parte das situações, a queda capilar associada ao verão tende a se estabilizar naturalmente conforme a rotina volta ao normal após a estação. No entanto, se a queda for muito intensa, durar mais de dois meses ou vier acompanhada de dor, coceira ou falhas visíveis, o ideal é procurar avaliação dermatológica.

O mais importante é não entrar em pânico. O cabelo responde ao ambiente, aos cuidados diários e ao tempo. Quando o couro cabeludo está equilibrado e os fios recebem menos agressões, o ciclo capilar tende a se regular novamente de forma natural.