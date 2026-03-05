Calor, sol e suor: por que o cabelo cai mais no verão
Mais fios na escova nem sempre significam problema capilar
compartilheSIGA
Você passa a escova no cabelo e percebe mais fios do que o normal. O susto é imediato e a mente já começa a imaginar problemas sérios. A queda de cabelo no verão, porém, é mais comum do que muita gente pensa e, na maioria das vezes, não indica algo grave. O importante é diferenciar o que faz parte do ciclo natural dos fios e o que pode ser resultado do excesso de sol, calor e mudanças na rotina de cuidados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Por que a queda de cabelo aumenta no verão?
O cabelo não cresce continuamente sem pausas. Cada fio passa por um ciclo que inclui fases de crescimento, descanso e queda. Durante o verão, fatores como exposição intensa ao sol, aumento do suor e lavagens mais frequentes podem fazer com que essa queda fique mais perceptível.
Observações clínicas do couro cabeludo indicam que períodos de maior estresse ambiental, como calor prolongado e radiação solar intensa, podem fazer com que vários fios entrem na fase de repouso ao mesmo tempo. Isso cria a sensação de uma queda repentina, quando na verdade se trata de um ajuste natural do ciclo capilar.
Como funciona o ciclo natural do cabelo?
Em um couro cabeludo saudável, a maior parte dos fios está em fase de crescimento ativo. Uma parcela menor entra naturalmente em fase de repouso e acaba se desprendendo ao longo dos dias. Esse processo geralmente passa despercebido, mas pode se tornar mais visível quando fatores externos intensificam a queda.
Leia Mais
Por isso, notar mais fios na escova ou no ralo durante o verão nem sempre significa que há um problema. O sinal de alerta surge quando aparecem falhas visíveis, afinamento dos fios ou queda persistente por vários meses.
Por que o couro cabeludo sofre mais no verão?
O couro cabeludo é uma extensão da pele e reage ao calor da mesma forma que o restante do corpo. Exposição prolongada ao sol, suor acumulado, sal do mar e cloro da piscina podem alterar o equilíbrio dessa região, dificultando o crescimento saudável dos fios.
Quando o couro cabeludo fica irritado ou sobrecarregado por resíduos, o ambiente ideal para o crescimento do fio é prejudicado. Por isso, manter a raiz limpa e equilibrada é tão importante quanto cuidar do comprimento do cabelo.
O que muda nos fios durante o verão?
Além da queda mais perceptível, os fios costumam ficar mais ressecados, opacos e frágeis nessa época do ano. A exposição ao sol abre as cutículas do cabelo, facilitando a perda de água e aumentando o atrito durante o pentear.
Esse cenário favorece a quebra dos fios, algo que muitas vezes é confundido com queda. Fios quebrados ao longo do comprimento podem dar a impressão de perda excessiva, quando o problema real está na falta de hidratação e proteção adequada.
Como reduzir a queda de cabelo no verão?
A boa notícia é que cuidados simples já ajudam bastante a manter os fios equilibrados. Não se trata de soluções milagrosas, mas de constância na rotina de cuidados com o couro cabeludo e com o cabelo.
- Manter o couro cabeludo limpo, evitando acúmulo de resíduos.
- Utilizar produtos que favoreçam a hidratação do cabelo.
- Evitar prender os fios molhados ou muito apertados.
- Diminuir o uso excessivo de ferramentas de calor sempre que possível.
- Proteger o cabelo do sol com chapéus ou produtos finalizadores com proteção.
A Dra. Emilly Neves explica, em seu canal do TikTok, quais fatores costumam contribuir para o aumento da queda de cabelo durante o verão:
@dermatoemilly Já ouviu falar em queda de cabelo no verão? #jovem #autocuidado #sol #protecao #cabelo #ferias #quedadecabelo #piscina #praia #alopecia #calvicie som original – dra Emilly Neves
Quando a queda de cabelo no verão merece atenção?
Na maior parte das situações, a queda capilar associada ao verão tende a se estabilizar naturalmente conforme a rotina volta ao normal após a estação. No entanto, se a queda for muito intensa, durar mais de dois meses ou vier acompanhada de dor, coceira ou falhas visíveis, o ideal é procurar avaliação dermatológica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O mais importante é não entrar em pânico. O cabelo responde ao ambiente, aos cuidados diários e ao tempo. Quando o couro cabeludo está equilibrado e os fios recebem menos agressões, o ciclo capilar tende a se regular novamente de forma natural.