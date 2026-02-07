Vinagre e bicarbonato no cabelo: expert alerta sobre os riscos do uso

Uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio para cuidar dos cabelos grisalhos se tornou uma verdadeira febre nas redes sociais. A promessa é de fios mais limpos, brilhantes e com a cor realçada, usando apenas ingredientes caseiros. No entanto, o que parece uma solução natural e econômica pode, na verdade, causar danos severos à saúde capilar, conforme alertam tricologistas.

A popularidade da receita se baseia na ideia de que o bicarbonato de sódio age como um xampu de limpeza profunda, removendo resíduos, enquanto o vinagre, por ser ácido, fecharia as cutículas do fio, proporcionando brilho. Essa lógica, porém, ignora as características químicas agressivas desses componentes quando aplicados diretamente nos cabelos.

Os riscos da mistura para os fios

O bicarbonato de sódio possui um pH extremamente alcalino, muito superior ao pH natural do cabelo e do couro cabeludo. Essa alcalinidade abre as cutículas capilares de forma agressiva, resultando na perda de água e nutrientes essenciais. O resultado é um cabelo extremamente ressecado, frágil e propenso à quebra. Além disso, sua textura abrasiva pode causar irritação e descamação no couro cabeludo.

Já o vinagre, embora ácido, não foi formulado para uso cosmético. Sua acidez descontrolada pode ser igualmente prejudicial, levando ao ressecamento e enfraquecimento da fibra capilar com o uso contínuo. A combinação dos dois ingredientes cria uma reação química que neutraliza ambos, mas esse processo não oferece benefícios reais e pode desestabilizar ainda mais a estrutura do fio. Especialistas reforçam que não existe uma frequência de uso segura para essa mistura, já que o dano é inerente à natureza química dos ingredientes.

É importante lembrar que os cabelos grisalhos já são naturalmente mais sensíveis e porosos, pois perderam a melanina, que também atua como uma camada de proteção. Submetê-los a tratamentos caseiros tão extremos pode intensificar problemas como ressecamento e quebra, em vez de solucioná-los.

Para manter os fios brancos saudáveis e bonitos, o ideal é investir em produtos desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Shampoos e condicionadores com pH balanceado e ativos hidratantes, como pantenol e óleos nutritivos, ou fórmulas com pigmentos violeta para neutralizar tons amarelados, são a escolha mais segura e eficaz para garantir a integridade e a beleza dos cabelos grisalhos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.