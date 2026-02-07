Vinagre e bicarbonato no cabelo: expert alerta sobre os riscos do uso
A mistura caseira virou febre na internet para cuidar dos fios grisalhos, mas pode causar danos sérios; veja a opinião de um tricologista
compartilheSIGA
Uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio para cuidar dos cabelos grisalhos se tornou uma verdadeira febre nas redes sociais. A promessa é de fios mais limpos, brilhantes e com a cor realçada, usando apenas ingredientes caseiros. No entanto, o que parece uma solução natural e econômica pode, na verdade, causar danos severos à saúde capilar, conforme alertam tricologistas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A popularidade da receita se baseia na ideia de que o bicarbonato de sódio age como um xampu de limpeza profunda, removendo resíduos, enquanto o vinagre, por ser ácido, fecharia as cutículas do fio, proporcionando brilho. Essa lógica, porém, ignora as características químicas agressivas desses componentes quando aplicados diretamente nos cabelos.
Os riscos da mistura para os fios
O bicarbonato de sódio possui um pH extremamente alcalino, muito superior ao pH natural do cabelo e do couro cabeludo. Essa alcalinidade abre as cutículas capilares de forma agressiva, resultando na perda de água e nutrientes essenciais. O resultado é um cabelo extremamente ressecado, frágil e propenso à quebra. Além disso, sua textura abrasiva pode causar irritação e descamação no couro cabeludo.
Leia Mais
É importante lembrar que os cabelos grisalhos já são naturalmente mais sensíveis e porosos, pois perderam a melanina, que também atua como uma camada de proteção. Submetê-los a tratamentos caseiros tão extremos pode intensificar problemas como ressecamento e quebra, em vez de solucioná-los.
Para manter os fios brancos saudáveis e bonitos, o ideal é investir em produtos desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Shampoos e condicionadores com pH balanceado e ativos hidratantes, como pantenol e óleos nutritivos, ou fórmulas com pigmentos violeta para neutralizar tons amarelados, são a escolha mais segura e eficaz para garantir a integridade e a beleza dos cabelos grisalhos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.