Outono: cuidados com a pele e cabelos para experimentar a estação

(foto: RondellMelling/Pixabay)

Ana Cláudia Cançado e Paula Drumond lembram que, no outono, é preciso redobrar os cuidados com a alimentação, sem esquecer a saúde da pele e dos cabelos

O outono chegou. As paisagens ganham tonalidades terrosas e as temperaturas têm oscilado entre o calor e sensações leves de frio. Embora muita gente goste da estação, o período também traz um clima mais seco e baixas taxas de umidade no ar. Com os termômetros em queda, resfriados, hipersensibilidades e inflamações tornam-se bastante comuns e por isso é bom dar especial atenção à saúde.Médicos alertam que, nessa época do ano, é preciso redobrar os cuidados com a alimentação, dando prioridade para o reforço da imunidade, sem esquecer a saúde da pele e dos cabelos, que também sofrem durante a estação.Segundo a médica e nutróloga Ana Cláudia Cançado, frutas e legumes ricos em vitamina C devem estar no topo das prioridades na alimentação. Dentre eles, ela destaca acerola, laranja, kiwi, couve, brócolis, que ajudam a melhorar a resposta do sistema imune. Entretanto, a especialista ressalta que muitas vezes é preciso ir além em relação aos cuidados com o organismo."A alimentação é, sem dúvidas, a maior fonte de vitaminas e proteínas. Porém, ela nem sempre é suficiente para suprir as necessidades nutricionais de algumas pessoas. Nesses casos, a suplementação é uma das alternativas mais eficazes, sobretudo para quem tem o sistema debilitado, não se alimenta corretamente e/ou tem tendência a ficar resfriado com frequência nesse período do ano", ensina Ana Cláudia.Para tratar quadros assim, a médica afirma que é necessário iniciar a ingestão de multivitamínicos, especialmente aqueles ricos em vitamina C e zinco. De acordo com ela, a vitamina C, por exemplo, atua no fortalecimento do sistema imunológico e, por incentivar o organismo a produzir glóbulos brancos, faz com que o corpo se torne mais eficiente no combate a vírus e bactérias."Já o zinco é um importante mineral para a manutenção da saúde. Estudos indicam que a ingestão diária desse mineral pode reduzir em mais de 30% as chances de gripe comum", acrescenta. A nutróloga, que é especialista em medicina integrativa, lembra que a deficiência desse elemento no organismo pode ocasionar fadiga, fraqueza muscular, queda de cabelo e, em casos extremos, até infertilidade.É importante ficar atento às escolhas dos suplementos a serem consumidos. Com tantas opções no mercado, é preciso prezar pela qualidade dos produtos. "As vitaminas precisam estar em doses corretas, seguras e eficientes para ser, de fato, absorvidas pelo corpo humano. Isso são critérios indispensáveis para que o suplemento apresente resultados eficazes na saúde do paciente", ressalta Ana Cláudia.No outono, com os dias mais frios e secos, a pele do rosto, das mãos e os lábios são os primeiros a apresentar sinais de ressecamento. Podem ficar mais sensíveis, ásperos e com rugas e linhas finas aparentes. Os cabelos também sofrem, pois, devido aos ventos da temporada, perdem umidade, ficam secos e quebradiços e podem ocorrer quedas significativas.Segundo a nutricionista Paula Drumond, nesses casos, é preciso investir em hidratação e tratamentos alimentares com ênfase em uma série de vitaminas, como zinco, ferro, vitaminas A, B1, B2, B5 e B8. Quando juntos em formato de suplemento, por exemplo, esses nutrientes são capazes de acelerar o crescimento do cabelo e das unhas, aumentar a irrigação de sangue no couro cabeludo e promover a elasticidade e resistência capilar.A médica ensina que produtos que também contém biotina são os mais indicados, pois essa substância possui um importante efeito em relação à hidratação da pele. "Estimula a produção de queratina, colágeno e ainda tem ação antioxidante, ajudando a combater o processo de envelhecimento".Os suplementos mais indicados pelas profissionais, que ajudam a fortalecer o sistema imune, são o Maxme Immune (Maxme Bio) e o Vitalift (Essential Nutrition). Já em relação aos multivitamínicos para o cuidado da pele e cabelo, elas recomendam o Maxme Cabelo, Pele e Unha (Maxme Bio) e o Beauty Care (Pura Vida).