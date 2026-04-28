5 formas de usar a borra de café para renovar sua pele e cabelos

Se você acabou de coar seu café e está prestes a jogar a borra fora, espere um pouco. Esse resíduo, rico em antioxidantes e com uma textura granulada única, pode se transformar em um poderoso aliado para seus rituais de beleza. De forma econômica e sustentável, é possível criar tratamentos caseiros que revitalizam tanto a pele quanto os cabelos.

A cafeína presente no pó usado estimula a circulação sanguínea e combate os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce. Aproveitar esses benefícios é mais simples do que parece. Confira cinco maneiras práticas de reutilizar a borra de café na sua rotina de cuidados. Vale lembrar que os efeitos são temporários e requerem aplicação regular, sendo a borra de café um complemento aos cuidados de beleza, não uma solução milagrosa.

1. Esfoliante corporal energizante

A textura da borra de café é ideal para uma esfoliação eficaz, removendo células mortas e deixando a pele mais macia e luminosa. Para preparar, misture a borra úmida com um óleo vegetal, como o de coco ou amêndoas, até formar uma pasta. Durante o banho, aplique no corpo com movimentos circulares e enxágue em seguida. O resultado é uma pele renovada e hidratada.

2. Máscara facial contra a oleosidade

3. Tratamento para amenizar o inchaço sob os olhos

Para quem busca equilibrar a pele e diminuir a aparência de poros, uma máscara facial com café pode ajudar. Misture duas colheres de borra de café com duas colheres de iogurte natural ou mel. Aplique no rosto limpo, evitando a área dos olhos, e deixe agir por 15 minutos. A ação adstringente do café ajuda a controlar a oleosidade sem ressecar.

A cafeína pode ajudar temporariamente a amenizar o inchaço ao redor dos olhos, embora os efeitos sobre as olheiras escuras sejam limitados. Faça uma pasta suave com a borra de café e um pouco de água ou azeite. Aplique delicadamente na região abaixo dos olhos com leves batidinhas (nunca esfregando) e deixe agir por 5 a 10 minutos antes de remover suavemente com água. O efeito pode ajudar temporariamente com o inchaço.

4. Esfoliante para o couro cabeludo

O acúmulo de produtos pode deixar o cabelo pesado e sem vida. Uma esfoliação no couro cabeludo remove resíduos e estimula a circulação, favorecendo o crescimento saudável dos fios. Antes de lavar o cabelo, massageie um punhado de borra de café úmida diretamente na raiz por alguns minutos. Depois, lave normalmente com xampu e condicionador. Para cabelos claros, o uso frequente não é recomendado, pois a borra pode manchar levemente os fios.

5. Realce de brilho para cabelos escuros

A borra de café também pode ser usada para dar um brilho extra aos cabelos castanhos e pretos. Após lavar os fios com xampu, aplique a borra úmida por todo o comprimento, massageando suavemente. Deixe agir por cinco minutos e enxágue bem para não deixar resíduos. O procedimento ajuda a realçar a cor e a luminosidade natural dos fios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.