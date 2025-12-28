Assine
MENOS RUGAS

Conheça os melhores alimentos que rejuvenescem a pele e eliminam marcas de expressão

Combinações poderosas de nutrientes que funcionam como um verdadeiro lifting natura

GC
Gessika Cristiny
GC
Gessika Cristiny
Repórter
28/12/2025 14:14

Conheça os melhores alimentos que rejuvenescem a pele e eliminam marcas de expressão
Conheça os melhores alimentos que rejuvenescem a pele e eliminam marcas de expressão crédito: Tupi

A alimentação tem impacto direto na forma como a pele se apresenta no dia a dia. Ao priorizar o consumo de alimentos que rejuvenescem a pele, o que é ingerido interfere na produção de colágeno, na retenção de água e na proteção contra danos oxidativos, favorecendo uma aparência com menos rugas aparentes, mais firmeza e um aspecto visivelmente mais jovem.

Como a alimentação influencia a aparência da pele

A relação entre alimentação e pele saudável envolve principalmente três pontos: produção de colágeno, equilíbrio de umidade e proteção contra radicais livres. Nutrientes como vitamina C, vitamina E, carotenoides, zinco e ácidos graxos ômega?3 ajudam a manter fibras elásticas e sustentação cutânea.

A ingestão adequada de água e de gorduras insaturadas contribui para uma barreira cutânea mais estável, reduzindo a perda de umidade. Compostos antioxidantes presentes em frutas, chás e sementes auxiliam no combate ao estresse oxidativo, um dos fatores ligados ao envelhecimento precoce da pele.

Quais alimentos ajudam a rejuvenescer e proteger a pele

Entre os alimentos que rejuvenescem a pele, destacam-se frutas coloridas, oleaginosas, peixes gordurosos e vegetais variados. Eles fornecem vitaminas, antioxidantes, minerais e gorduras de boa qualidade que colaboram para textura, brilho e elasticidade cutânea.

Alguns exemplos frequentemente citados em estudos, revisões científicas e na prática clínica são apresentados a seguir, pois oferecem um conjunto diversificado de compostos benéficos quando consumidos com regularidade.


Pimentão, cenoura e cítricos

Ricos em vitamina C e betacaroteno, ajudam na formação do colágeno e na proteção da pele.


Abacate

Fonte de gorduras monoinsaturadas, vitamina E e carotenoides ligados à hidratação e ação antioxidante.


Mirtilos e frutas roxas

Contêm antocianinas que ajudam a neutralizar radicais livres e proteger os vasos.


Nozes e oleaginosas

Fontes de ômega-3, zinco e selênio, que fortalecem a barreira da pele e reduzem inflamações.


Chá verde

Fornece polifenóis com potencial de proteção contra danos causados pela radiação UV.

Como montar um cardápio com foco na saúde da pele

Para incluir alimentos que rejuvenescem a pele na rotina, é útil organizar as refeições, distribuindo fontes de vitaminas, minerais, antioxidantes e gorduras boas ao longo do dia. Assim, a alimentação passa a sustentar, de maneira contínua, processos internos que mantêm a pele mais uniforme.

Um esquema simples pode ser adaptado à realidade de cada pessoa, sempre considerando necessidades individuais, restrições e orientação profissional quando possível, para favorecer constância e equilíbrio nutricional.


Café da manhã

Inclua fruta rica em vitamina C (laranja, kiwi ou morango) e, se possível, pequena porção de oleaginosas.


Lanches

Alterne frutas frescas, como mirtilos ou frutas vermelhas, e chás como o chá verde, evitando excesso de açúcar.


Almoço e jantar

Priorize saladas coloridas com pimentão, cenoura, folhas verdes, proteína e gordura saudável.


Hidratação

Mantenha consumo regular de água ao longo do dia para apoiar a umidade da pele.

Em quanto tempo a alimentação mostra efeitos na pele

Os resultados da inclusão de alimentos que rejuvenescem a pele tendem a ser progressivos. Alterações perceptíveis costumam surgir entre algumas semanas e poucos meses, dependendo também de sono, exposição solar, tabagismo, estresse e rotina de cuidados tópicos.

A alimentação atua como um dos pilares do "cuidado de dentro para fora" e não substitui protetor solar nem acompanhamento profissional.

Conheça os melhores alimentos que rejuvenescem a pele e eliminam marcas de expressão
Quando o organismo recebe nutrientes de forma constante, ciclos de renovação celular tendem a ser mais eficientes.

