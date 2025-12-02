Assine
overlay
Início Saúde
MÉTODO SIMPLES

A técnica de pele que viralizou e deixou até dermatologistas curiosos

Um método simples que começou a chamar atenção após uma onda de relatos inesperados

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
02/12/2025 10:01

compartilhe

SIGA
x
A técnica de pele que viralizou e deixou até dermatologistas curiosos
A técnica de pele que viralizou e deixou até dermatologistas curiosos crédito: Tupi

Uma nova técnica de cuidado com a pele tem chamado atenção por entregar luminosidade e textura mais uniforme em poucos dias. O método simples despertou curiosidade até entre profissionais da área.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que essa técnica de pele chamou tanta atenção

O destaque vem de um ritual chamado "skin flooding", que consiste em aplicar várias camadas leves de hidratação antes do hidratante principal. Esse processo aumenta a retenção de água e deixa a pele com aparência mais preenchida, algo que costuma exigir produtos caros.

Leia Mais

A simplicidade do método fez ele se espalhar rapidamente entre quem busca viço sem esforço.

Como a técnica atua diretamente na saúde da pele

As camadas sucessivas evitam que a hidratação evapore rápido, o que fortalece a barreira cutânea. Com a pele mais protegida, o brilho natural aparece sem oleosidade, criando um efeito de vitalidade imediata.

Além disso, o método reduz áreas ressecadas e melhora a textura em poucos usos.

A técnica de pele que viralizou e deixou até dermatologistas curiosos
Um hábito simples que começou a se destacar pela repercussão inesperada. – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Etapas para aplicar a técnica de pele corretamente

Forma mais usada por quem adotou o ritual:

  • Lavar o rosto com sabonete suave
  • Aplicar tônico hidratante em camada leve
  • Passar um sérum aquoso de hidratação
  • Repetir o sérum para criar segunda camada
  • Finalizar com hidratante mais denso
  • Usar protetor solar pela manhã

Comparativo entre o skin flooding e outras técnicas populares

Técnica Objetivo Resultado Indicação
Skin flooding Hidratação profunda por camadas Viço e maciez Todos os tipos de pele
Slugging Barreira intensa com produto oclusivo Retenção máxima de água Peles secas
Glass skin Aspecto espelhado Brilho extremo Rotina mais longa
Skin cycling Alternância de ativos Renovação equilibrada Peles sensíveis

A tabela revela que o skin flooding entrega hidratação profunda sem exigir rotina complexa, o que explica sua popularidade recente.

Por que tantas pessoas aderiram à técnica de pele

Além de ser acessível, o método funciona com produtos simples e compatíveis com todas as rotinas. A rapidez do resultado — especialmente na maciez e luminosidade — conquistou até quem já usava tratamentos tradicionais, tornando-se uma das práticas mais comentadas do momento.

É uma opção fácil para quem deseja pele saudável sem complicação.

Tópicos relacionados:

beleza pele rotina tecnica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay