Seu pet sente frio? Veja 7 cuidados essenciais com cães e gatos no inverno

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a aproximação do frio, surge um alerta não apenas para as pessoas, mas também para os animais de estimação. Cães e gatos, assim como nós, sentem os efeitos da queda de temperatura e precisam de cuidados especiais para se manterem saudáveis e confortáveis.

Pequenas mudanças na rotina podem evitar desde um simples resfriado até problemas mais graves, como a hipotermia. Ajustar o local de dormir, a frequência de passeios e até a alimentação são atitudes fundamentais para garantir o bem-estar do seu amigo de quatro patas durante os dias mais gelados.

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Como proteger seu pet do frio?

Adaptar a rotina do animal é mais simples do que parece. Confira sete cuidados essenciais que fazem toda a diferença para a saúde de cães e gatos no inverno:

Crie um abrigo quentinho: dentro de casa, prepare uma cama confortável com cobertores ou mantas, longe de correntes de ar. Se o animal vive em área externa, a casinha precisa ser vedada, elevada do chão e protegida da chuva e do vento para isolar o frio. Roupas são bem-vindas, mas com moderação: cães de pelo curto, idosos ou filhotes se beneficiam das roupinhas. Já os de pelagem longa e densa podem sentir calor excessivo. O ideal é observar o comportamento do animal e oferecer a proteção extra apenas se ele demonstrar desconforto com o frio. Atenção aos passeios: evite sair nos horários mais frios, como o início da manhã e o fim da noite. Prefira caminhadas mais curtas durante os períodos mais quentes do dia. O chão gelado também pode machucar as patas, então o uso de sapatinhos protetores pode ser uma boa opção. Reduza a frequência dos banhos: no inverno, diminua a quantidade de banhos para não remover a camada de gordura que protege a pele do animal. A escovação regular ajuda a manter a pelagem saudável, estimulando a produção de óleos naturais. Quando o banho for necessário, use sempre água morna e seque completamente o pelo com uma toalha e um secador em temperatura baixa. Ajuste a alimentação: os animais podem gastar mais energia para manter o corpo aquecido nos dias frios, o que pode aumentar o apetite. No entanto, alguns pets se tornam mais sedentários e podem não precisar de calorias extras. Um pequeno acréscimo na porção de ração pode ser necessário, mas sempre seguindo a orientação de um médico veterinário. Mantenha a água sempre fresca e disponível. Fique atento aos sinais de doenças: o frio pode agravar problemas articulares, como a artrose, especialmente em animais idosos. Além disso, é importante manter a vacinação em dia. Fique de olho em sinais de hipotermia, como tremores excessivos, dificuldade para se mover e pele seca e fria, e procure um veterinário ao notar qualquer alteração. Nunca deixe o pet no carro: assim como no calor, deixar o animal sozinho dentro de um carro no frio é perigoso. O veículo se torna um ambiente extremamente frio, e a temperatura interna pode cair drasticamente em poucos minutos, colocando a vida do seu companheiro em risco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.