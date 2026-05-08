Gripe? Chás e xaropes caseiros para aliviar os sintomas com conforto

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Quando a gripe bate à porta, o desconforto da tosse, da congestão nasal e do mal-estar geral pode ser exaustivo. Além do repouso e da hidratação, receitas caseiras, como chás e xaropes, podem oferecer um alívio sintomático e um bem-estar emocional, resgatando o cuidado afetivo que muitas vezes acompanha essas práticas. É fundamental lembrar, no entanto, que essas preparações são um suporte e não substituem o tratamento ou a avaliação de um profissional de saúde.

Chás que aquecem e aliviam

As bebidas quentes são aliadas poderosas durante um quadro gripal. Elas ajudam a hidratar o corpo, a fluidificar as secreções e a acalmar a garganta irritada. Veja algumas opções simples:

Chá de gengibre com limão e mel: o gengibre possui propriedades anti-inflamatórias, o limão é rico em vitamina C, e o mel ajuda a lubrificar a garganta. Ferva algumas fatias de gengibre em água por 5 minutos, desligue o fogo, esprema o suco de meio limão e adoce com uma colher de mel.

Chá de hortelã: com seu efeito mentolado, a hortelã é excelente para ajudar a desobstruir as vias nasais. Prepare uma infusão com folhas frescas ou secas e respire o vapor antes de beber.

Chá de camomila: conhecida por suas propriedades calmantes, a camomila pode ajudar a relaxar e a ter uma noite de sono mais tranquila, algo essencial para a recuperação do corpo.

Xaropes caseiros para a tosse

Xaropes simples podem ser preparados para aliviar a irritação que causa a tosse. A combinação de mel com outros ingredientes é uma das mais tradicionais.

Xarope de mel e limão

Misture partes iguais de mel e suco de limão fresco. A acidez do limão combinada com a viscosidade do mel cria uma camada protetora na garganta, acalmando a tosse seca e irritativa. Tome uma colher de chá, de duas a três vezes ao dia.

Alerta importante sobre o uso de mel

Atenção: o mel não deve ser oferecido para crianças menores de um ano de idade devido ao risco de botulismo infantil, uma forma rara, mas grave, de intoxicação alimentar. Algumas recomendações médicas sugerem precaução até os dois anos de idade. Em caso de dúvida, consulte sempre um pediatra.

Quando procurar ajuda médica?

Remédios caseiros são úteis para sintomas leves, mas é crucial saber identificar os sinais de alerta que exigem uma avaliação médica. Procure um serviço de saúde se apresentar:

Febre alta e persistente (acima de 38,5°C por mais de 48 horas);

Dificuldade para respirar ou falta de ar;

Dor ou pressão no peito;

Confusão mental, tontura ou sonolência excessiva;

Piora significativa dos sintomas após uma melhora inicial.

Cuidar-se com responsabilidade é a melhor forma de garantir uma recuperação rápida e segura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.