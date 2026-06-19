Frio em BH mobiliza força-tarefa e entrega de cobertores à população de rua

Enquanto parte dos moradores de Belo Horizonte procura um cobertor extra no armário, altera a temperatura do chuveiro ou se recolhe sob o conforto de um edredom nas noites frias, milhares de pessoas enfrentam a mesma queda dos termômetros sem paredes, portas e, muitas vezes, sequer um cobertor para se proteger.

Para quem tem casa, o frio pode ser um incômodo passageiro. Para quem vive nas ruas, ele representa uma ameaça real à saúde e à própria sobrevivência.

Nos últimos dias, a capital mineira registrou algumas das temperaturas mais baixas do ano. Nesta sexta-feira (19/6), a mínima foi de 10,8°C na Estação Cercadinho, e a sensação térmica chegou a -6,2°C durante a madrugada, a menor de 2026. O frio é provocado por uma massa de ar polar que mantém a cidade em alerta até segunda-feira (22/6), segundo a Defesa Civil.

É justamente diante desse cenário que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) intensificou mais uma vez o protocolo de frio e promoveu nesta sexta-feira a distribuição de cerca de 2 mil cobertores para pessoas em situação de rua em todas as regionais da cidade. As equipes que atuam nas unidades móveis também participam das abordagens e das entregas, reforçando o trabalho em campo durante a onda de frio.

Para quem dorme sob marquises, em praças ou calçadas, números e previsões meteorológicas deixam de ser estatísticas e são sentidos diretamente no corpo.

"Esse frio está sendo insuportável. Este ano está pior que 2025. A gente tem que tentar sobreviver com sapato, meia, o que conseguir", relata um homem em situação de rua e que preferiu não se identificar. Natural de São Paulo, ele vive em Belo Horizonte desde 2022 e afirma que as doações têm sido fundamentais para atravessar as madrugadas geladas.

"Os cobertores mudam muita coisa. Ajudam a gente a se aquecer, a ficar mais tranquilo. Muita gente já morreu de hipotermia. Eu conheço pessoas que morreram dormindo na rua por causa do frio", conta.

A diretora de Proteção Social de Média Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Alessandra Figueiredo, explica que a entrega dos cobertores é apenas uma parte de uma operação muito maior.

"A principal orientação é que essas pessoas sejam acolhidas. O cobertor é uma medida emergencial. O ideal é que elas aceitem ir para uma unidade de acolhimento para não passar a madrugada expostas ao frio", declara.

Segundo ela, o protocolo reúne Assistência Social, Saúde, Defesa Civil, Guarda Municipal e Segurança Alimentar em uma atuação conjunta. As equipes percorrem todas as regionais realizando abordagens, distribuindo cobertores, orientando sobre os riscos das baixas temperaturas e encaminhando pessoas para os serviços de acolhimento.

"Dependendo do grau da queda de temperatura, isso pode levar à morte. Por isso, fazemos essa força-tarefa para sensibilizar as pessoas sobre o risco", destaca.

Além da distribuição dos cobertores, a prefeitura reforçou os serviços oferecidos à população em situação de rua. Os restaurantes populares e as unidades de acolhimento passaram a contar com cardápios adaptados para o inverno. São servidas, em média, 2,5 mil refeições por dia para esse público, incluindo café da manhã, almoço e jantar.

Uma das novidades deste ano é o reforço da estrutura de atendimento nas ruas com a utilização de 12 unidades móveis do Serviço Especializado de Abordagem Social. As vans circulam por todas as regionais da capital, ampliando a capacidade de atendimento, realizando abordagens e, quando necessário, levando diretamente as pessoas em situação de rua para os locais de acolhimento, agilizando o acesso à rede de proteção.

As equipes do Consultório na Rua também intensificaram a vacinação contra a gripe e o acompanhamento de pessoas com sintomas respiratórios. Em situações mais graves, os usuários são encaminhados a centros de saúde e UPAs ou ao Samu.

A procura pelos acolhimentos costuma aumentar durante os períodos de frio intenso. "Hoje temos cerca de 430 vagas ocupáveis imediatamente, mas podemos ampliar para até 600 vagas se houver necessidade", explica Alessandra.

Apesar dos esforços das equipes de abordagem, a realidade das ruas durante o inverno é marcada por diferentes histórias de vida e estratégias de sobrevivência.

'O frio está sendo insuportável'

Um homem em situação de rua, que preferiu não se identificar, está em Belo Horizonte desde 2022. Natural de São Paulo, ele vive atualmente com o companheiro e conta que as doações têm sido fundamentais para enfrentar as baixas temperaturas.

"O frio está sendo insuportável. Este ano está pior que o ano passado. A gente tem que tentar sobreviver com sapato, meia, o que conseguir. É mais com as doações. Tem gente muito boa que aparece aqui, doa touca, luva, cobertor e um monte de coisas", relata.

Segundo ele, a solidariedade faz a diferença principalmente durante as madrugadas mais frias. "Quando a gente consegue algum dinheiro ou recebe algum benefício, compra uma coberta a mais para conseguir se aquecer", afirma.

Há cinco anos em Belo Horizonte, Erivelton José de Souza, de 38 anos, veio de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Atualmente, dorme próximo à entrada do Hospital João XXIII. Lá, ele conhece funcionários e profissionais de saúde que circulam diariamente pela região.

"O que eu ganhei hoje já ajuda demais. Não tenho outra roupa para trocar. Se jogar uma fora, fico sem", conta, enquanto mostra uma blusa molhada que pretendia secar para continuar usando.

Durante a ação, ele também demonstra interesse em receber a vacina contra a gripe, oferecida pelas equipes de saúde. "Quero vacinar, porque acho que esse frio aí...", diz.

A solidariedade aparece no relato de Rogério Silva, de 49 anos, que destaca a importância das doações distribuídas por voluntários e instituições. "Tem muita gente boa. Faz doações de comida para a gente de noite. Pessoas de coração. Deus as envia para nos ajudar", comenta.

Para enfrentar as madrugadas geladas, Rogério diz que conta com o apoio da população e poucos recursos que consegue reunir. "Só o cobertor e Deus para me aquecer também", resume.

Aos 65 anos, Estoeste José Romão Filho, natural de Cataguases, na Zona da Mata mineira, vive em Belo Horizonte há cerca de 40 anos e está em situação de rua há mais de uma década. Atualmente, costuma permanecer na região do Restaurante Popular, no Centro da capital.

Com apenas um cobertor para enfrentar as baixas temperaturas, ele diz que aprendeu a conviver com o frio, embora reconheça as dificuldades impostas pela estação.

A fim de amenizar os efeitos das madrugadas geladas, Estoeste conta que frequentemente caminha pela Região Centro-Sul da cidade em busca de locais menos expostos ao vento e com temperaturas mais amenas. O deslocamento, porém, não é simples. De acordo com ele, há cerca de cinco anos sofreu uma queda que deixou sequelas e reduziu sua mobilidade, tornando os trajetos mais penosos.

Ainda assim, segue percorrendo diferentes pontos da cidade para encontrar condições melhores para passar a noite.

Por trás da mobilização está o monitoramento permanente realizado pela Defesa Civil. O diretor de Meteorologia e Alerta de Riscos, Dayan Diniz de Carvalho, explica que toda a operação começa antes mesmo da chegada das massas de ar frio, permitindo que os órgãos municipais organizem ações preventivas e ampliem o atendimento à população mais vulnerável. "Quando identificamos uma situação de frio intenso, acionamos todo o sistema de proteção para proteger principalmente quem está mais vulnerável."

"Estamos vivenciando a atuação de uma massa de ar polar. A expectativa é que essa condição ainda permaneça nas próximas 48 horas. O que potencializa muito a sensação de frio em Belo Horizonte é o vento", completa.

Enquanto os alertas seguem sendo emitidos e as equipes percorrem as ruas da capital, a cena se repete em diferentes esquinas, marquises e praças. De um lado, quem acompanha a chegada do inverno de dentro de casa. Do outro, quem depende da solidariedade, de uma abordagem social ou de um cobertor para enfrentar mais uma madrugada.

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Segundo dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/UFMG), o Brasil tem atualmente 388.855 pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico. Em Minas Gerais, são 34.849 pessoas, o terceiro maior número do país. Em Belo Horizonte, esse número chega a 16.115 pessoas vivendo nessa condição, o que coloca a capital na terceira posição entre as cidades brasileiras com maior população em situação de rua. Desde 2020, houve um aumento de 3.616 pessoas, crescimento de 22,5%.

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